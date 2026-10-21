Nekadašnji fudbaler Emanuel Peti kritikuje nasilne demonstrante u Francuskoj i poziva na odlazak onih koji ne žele dobro zemlji.

Izvor: FRED TANNEAU / AFP / Profimedia

Veliki neredi širom Francuske već danima privlače pažnju javnosti, a revoltiran situacijom u zemlji oglasio se i nekadašnji fudbaler Emanuel Peti. Zadnji vezni koji je karijeru gradio u Monaku, Arsenalu, Barseloni i Čelsiju, a sa nacionalnim timom bio šampion Evrope i svijeta, sada želi da njegovu zemlju napuste svi koji prave nered!

On demonstrante dijeli u dvije grupe - one koji pokušavaju protestima da se izbore za svoje ideale i one koji su nasilni. O toj drugoj grupi nema mnogo lijepih riječi, zbog čega bi mogao da bude u centru pažnje.

Vidi opis Emanuel Peti: "Nek se demonstranti vrate odakle su došli" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ne bi trebalo miješati ljude koji su juče protestovali s ovim izgrednicima. Njih potpuno razumijem jer je i meni dosta toga da me kroz poreze cijede kao limun", rekao je nekadašnji reprezentativac Francuske Emanuel Peti.

Svojevremeno jedan od najboljih zadnjih veznih na svijetu želi da se iz Francuske odsele svi oni koji joj ne žele dobro - bez obzira da li su tu rođeni, da li imaju pasoš Francuske ili su u nju stigli kasnije.

"Volim svoju zemlju, volim sve strance koji vole moju zemlju i žele se integrisati. Ali svi ostali, počevši od onih koji ne žele da Francuska ostane ono što jeste, neka se vrate odakle su došli. Nisu nam potrebni. A svi oni koji su rođeni s francuskim pasošem neka odj**u. Više vas ne želimo", zaključio je bivši fudbaler.

Emmanuel Petit poujadistehttps://t.co/H2veJjlFHm https://t.co/dLdpjTUXQ3 — Boxepopuli (@boxepopuli)October 21, 2026

Šta je Peti poručio Makronu?

Nekadašnji fudbaler imao je poruku i za predsjednika Emanuela Makrona. Njemu je poručio da u državi ne funkcioniše ništa osim naplate poreza - koji je očigledno bolna tačka za Petija, jer ga pominje u svakoj mogućoj prilici.

"Obraćam se političkoj klasi, počevši od našeg dragog predsjednika, gospodina Makrona, i svim političarima. Svima njima imam nešto da poručim: dobro pazite na to šta ćete učiniti, šta ćete reći i kako ćete zaštititi poštene građane Francuske. Jer danas nema novca za policiju, nema novca za vojsku, nema novca za bolnice, nema novca za škole. Čudno je da je jedino što u Francuskoj funkcioniše upravo naplata poreza", istakao je Peti.

Kakvu je karijeru imao Peti?

Legendarni francuski fudbaler Emanuel Peti je od 1990. do 2003. godine čak 63 puta nastupio za reprezentaciju, a bio je dio timova koji su osvojili Svjetsko prvenstvo 1998. godine i Evropsko prvenstvo 2000. godine.

Tokom klupske karijere nastupao je za Monako, Arsenal, Barselonu i Čelsi, a bio je uspješan i sa svojim timovima. Dubok trag ostavio je u Monaku sa kojim je osvojio titulu i Kup Francuske, a igrao je i finale Kupa pobjednika kupova. Sa Arsenalom je osvojio Premijer ligu, FA kup, dva Komjuniti šilda i igrao finale Kupa UEFA, dok je sa Čelsijem stigao do finala FA kupa.