Marko Nikolić analizirao je poraz od Mančester sitija, ističući potrebu za većom žestinom i manje poštovanja prema protivniku.

Izvor: YouTube/AEK FC

Srpski stručnjak Marko Nikolić oglasio se poslije poraza od Mančester sitija 1:5 u Ligi šampiona, pohvalio igru svog tima u pojedinim fazama, ali i ocijenio da je falilo više žestine (samo jedan žuti karton). Takođe, ocijenio je da su njegovi igrači previše "respektovali" domaćina, što im je otežalo nastup i uticalo na nekoliko primljenih golova, prije svega poslije šuteva Fila Fodena, strijelca het-trika za engleski tim.

"Mislim da je bila interesantna utakmica za sve na stadionu, naravno odlučio je kvalitet Sitija. Pokušali smo da izađemo na teren igrajući naš stil fudbala, sa našim identitetom i nismo htjeli da se predamo i da samo pokušamo da 'preživimo', kao što sam rekao i prije utakmice", kazao je Nikolić na konferenciji za novinare.

"U mnogim trenucima, na početku utakmice i početkom drugog dijela, bili smo u stanju da zadržimo loptu i da imamo dobre situacije u izgradnji napada, kao i da postignemo gol i da budemo opasni po Sitijev gol", dodao je on.

"Pogledajte posjed i šuteve"

Izvor: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

I statistika pokazuje da je AEK odigrao mnogo ravnopravnije nego što govori konačnih "5:1" na semaforu stadiona "Itihad"

"Ipak, kvalitet Mančester sitija u završnici bio je brutalan. Mislim da odnos 60-40 odsto u posjedu u korist Sitija i 16-11 u šutevima govori to što sam naveo, da nismo izašli na teren samo da preživimo. Ipak, ovi momci imaju veliki kvalitet i spremni su da kazne sve sitne greške, posebno Foden, koji je bio u ritmu večeras i postigao je neke sjajne golove."

Zahvalio je navijačima AEK-a na velikoj podršci.

"Naši navijači su prisutni gdje god da odemo i nevjerovatno je kakvu podršku pružaju ovom timu i šta sve rade. Ponosni smo na njih, a sada ćemo se fokusirati na domaću ligu i na meč protiv Real Madrida u Atini (4. novembra)."

"Samo jedan žuti karton, trebalo je žešće"

Podsjetio je Nikolić i na to da AEK već ima tri boda iz pobjede protiv LASK-a i da je ipak nov u najjačem takmičenju.

"Ljudi takođe moraju da razumiju da AEK igra ligašku fazu Lige šampiona drugi put u posljednjih 20 godina i već imamo tri boda, što je za nas dostignuće dok nas čekaju velike utakmice protiv Mančester sitija i Reala. Pokušaćemo i sa Realom da se borimo i da se suprotstavimo, posebno pred našim navijačima da pružimo otpor."

Za kraj, priznao je srpski stručnjak šta mu se nije svidjelo.

"Samo jedna stvar mi se nije svidjela večeras, to što smo možda pokazali previše respekta prema protivniku. Djelovalo je kao da smo više impresionirani nego što bi trebalo da budemo. To što smo dobili samo jedan žuti karton i što smo napravili samo jedan ozbiljan faul govori o tome, kao i način na koji smo primili nekoliko golova. To ukazuje da smo ih previše poštovali, što otežava kada pokušavate da se takmičite. Naša predstava i slika koju smo poslali nije bila uopšte loša, ali za dobar rezultat morate biti više... Biram riječ... Recimo da morate biti manje učtivi", naglasio je Nikolić.

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