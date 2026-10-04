Bivši kapiten Partizana Bibars Natho želio je da ostane u klubu, pa i da stigne do pozicije sportskog direktora crno-bijelih.

Izvor: MN Press

Nekadašnji fudbaler Partizana Bibars Natho ostao je da živi u Beogradu nakon igračke karijere, a po svemu sudeći iz glavnog grada Srbije mu se ni ne odlazi. Tokom prethodnog perioda govorilo se da će uskoro preuzeti jednu od funkcija u klubu, a za izraelski portal Natho je otkrio koliko je blizu te uloge bio.

Po njegovim riječima, Natho je trebalo da postane sportski direktor kluba koji mu na osnovu dana provedenih u crno-bijelom dresu duguje oko 1.000.000 eura. Natho za sada pravi ustupke i nije rigorozan kada su u pitanju potraživanja, a otvoren je i za funkciju u klubu ukoliko bi ona bila pod pravim uslovima.

"Ja sam državljanin Srbije. Plan je bio da odmah nakon završetka igračke karijere počnem da radim u Partizanu i da u bliskoj budućnosti postanem sportski direktor.Stvari su se promijenile pred kraj sezone, promijenili su se ljudi koji donose odluke i nisam mislio da ću dobiti dovoljno ovlašćenja i uticaja da mogu da iznesem svoje mišljenje", rekao je Bibars Natho za "Sport 5".

Natho je rekao Izraelcima da njegovu odluku da ostane u Beogradu nakon igračke karijere ne mijenja ni poziv iz reprezentacije. Iako je dobio ponudu da se priključi timu, Bibars je saopštio da zbog porodične situacije nema u planu selidbu u Izrael, već će ostati da živi u Srbiji u narednom periodu.

"Šino me je pozvao uveče kada sam objavio da se povlačim i rekao mi da me veoma cijeni i voli, kao i da su mi vrata otvorena kad god budem želio. Trenutno, iz porodičnih razloga, ne planiram da se vratim da živim u Izraelu", kazao je Natho, pa potom dodao: "Kada bih se vratio u Izrael, bilo bi mi drago da budem dio reprezentacije. Ko ne bi želio da bude njen dio? Uvijek ću pokušavati da pomognem reprezentaciji na bilo koji način na koji mogu. Ako pronađemo odgovarajuću poziciju za mene, zašto da ne?"