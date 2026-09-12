Ruski fudbaler Anton Zabolotnji pričao je o greškama Dejana Stankovića u Spartaku iz Moskve i momentu kada je, kako tvrdi, okrenuo tim protiv sebe.

Izvor: Dušan Milenković / ATA images /Youtube/Коммент.Шоу

Napadač SKA iz Rostova na Donu Anton Zabolotnji nema lepo sečanje na saradnju sa Dejanom Stankovićem u Spartaku iz Moskve. On je u emisiji "Koment šou" govorio o doskorašnjem treneru Crvene zvezde i istakao je da je "Dejan Stanković čovek promenljivog raspoloženja".

Tvrdi i da ako mu se neki igrač ne sviđa, da jednostavno nije moguće da ga igrama ubedi da se vrati na teren. Na pitanje ruskog novinara da li je to tačno, rekao je: "Da, nemoguće je".

Naglasio je da je problem u Spartaku bio što je Stanković više cenio sebe nego fudbalere koje je imao. Ipak jedna greška mu je na kraju presudila i tada se tim okrenuo protiv njega.

"Osećali smo da on više ceni sebe kao igrača nego bilo koga. On je takva osoba. Bio je jako opušten sve vreme, ima visoko samopouzdanje, ali je radio šta god je hteo. Nažalost Stanković je napravio jednu grešku. Krenuo je sam na ceo tim i počeo je lično da vređa igrače. To se tako ne radi. Stvorio je lošu atmosferu posle svega", rekao je Zabolotni.

Kakav je bio Stanković u Spartaku?

Dejan Stanković je nakon rada u Crvenoj zvezdi, Sampdoriji i Ferencvarošu vodio Spartak iz Moskve od maja 2024. godine do novembra 2025. i tada je potpisao sporazumni raskid ugovora. Sa Antonom Zabolotnjim radio je jako kratko, svega nekoliko meseci na početku sezone 2025/26.

Za to vreme vodio je crveno-bele na 64 zvanične utakmice, a učinak mu je bio 37 pobeda, 10 remija i 17 poraza. Spartak je sezonu 2024/25 završio na četvrtom mestu u ruskoj Premijer ligi.

Ko je Anton Zabolotnji?

Iskusni 35-godišnji napadač rošebn je u Letoniji, ali je igrao za mlađe selekcije Rusije i na kraju je uspeo da upiše i 19 nastupa za "A" tim uz dva gola. Počeo je u CSKA iz Moskve, posle nekoliko pozajmica je otišao u Ufu, pa u Fakelj iz Voroneža da bi potom igrao za Zenit, Soči, CSKA iz Moskve, Himki, Spartak iz Moskve.

Anton Zabolotni Izvor: Youtube/Коммент.Шоу

(MONDO, N.L.)