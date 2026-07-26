Donald Tramp i Emanuel Makron su jedni od krivaca za to što je Brajton morao da mijenja grad za pripreme usled užasnog stanja terena.

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Čudne stvari se ponekad dešavaju u fudbalu. Tako se dogodi i bizarna situacija da pripreme Brajtona praktično propadnu u Francuskoj zbog Donalda Trampa i Emanuela Makrona. Premijerligaški klub je tako morao hitno da traži novu bazu i otišli su u Austriju gde će nastaviti pripreme.

Brajton je odlučio da predsezonu provede u hotelu u gradu koji se zove Evijan le Ban i koji se graniči sa Švajcarskom. Tamo je trebalo da budu od 23. jula do 1. avgusta, da treniraju, da odigraju prijateljski meč protiv drugoligaša Anesija, ali je sve to naglo otkazano.

Ljudi koji rade u klubu su prije dolaska igrača i stručnog štaba obišli terene na kojima bi trebalo da se trenira i da se igraju mečevi i donijeli su odluku da je teren u užasnom stanju. Problem je nastao u tome jer su Tramp, Makron i ostali političari tu sletali helikopterima u okviru G7 samita koji se održao u junu u Francuskoj.

Zato je došlo do promjene plana, uslijedila je selidba u Austriju i tamo će igrati protiv Strazbura. Pred početak nove sezone imaće i prijateljske utakmice protiv Rome i Bolonje kao najveće testove za Premijer ligu. Prvi meč u najjačem engleskom takmičenju igraju protiv Aston Vile 23. avgusta kod kuće.