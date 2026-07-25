Luis Suarez je jedan od najboljih napadača, ali je ispričao i jednu zanimljivu situaciju iz perioda kada je igrao za Liverpul i kada je dao četiri gola na meču protiv Noriča.

Izvor: Dante Fernandez / AFP / Profimedia

Luis Suarez (39) jedan je od najboljih napadača novije fudbalske istorije. Način na koji je postizao golove i pronalazio rješenja za trešenje protivničkih mreža oduvijek je bio impresivan. Iako su ga obilježili i pojedini nesportski potezi, niko mu ne može osporiti da je bio pravi majstor za golove.

Suarez je ispričao detalj iz perioda dok je nosio dres Liverpula. Protiv Noriča je na jednoj utakmici postigao četiri gola, a teško je reći koji je bio najljepši. Hvalili su ga saigrači, protivnici i mediji, ali kada je došao kući, supruga Sofija Balbi gotovo da ga nije ni pogledala.

„Dao sam četiri gola Noriču, došao kući i očekivao sam da će supruga da mi čestita. Nije mi rekla ni riječ. Sutradan mi je prišla, pogledala me i pitala me da li znam zašto mi nije čestitala. Rekla mi je da sam ja i dalje njen muž, otac naše ćerke i isti čovjek kakav sam uvijek bio“, ispričao je Suarez.

Nije mu trebalo mnogo vremena da shvati poruku. Bilo mu je jasno da se previše ponio zbog velikih pohvala koje je dobijao.

„Tada sam razumio sve, bila je u pravu. Kada počnu da vas hvale sa svih strana, ulazite u rizik da izgubite dodir sa realnošću. Kada imate nekoga uz sebe ko vas podsjeća ko ste i ko vas drži na zemlji, to je izuzetno važno. Za cijeli svijet sam bio Luis Suarez, ali sam kod kuće bio ista osoba. Nijesam kod kuće strijelac, već otac, suprug, neko ko pomaže i pere sudove. Možeš da daš 600 golova, ali ako bacaš odjeću po kući i ponašaš se neuredno, dobićeš grdnju i lekciju. I to je u redu, potrebno je da neko drži čovjeka na zemlji“, rekao je Suarez.

Urugvajac sa 39 godina još uvijek nije završio karijeru. Trenutno nastupa za Inter Majami, gdje igra zajedno sa dugogodišnjim prijateljem Lionelom Mesijem.

Karijeru je počeo u urugvajskom Nacionalu, nakon čega je igrao za Groningen i Ajaks, prije prelaska u Liverpul 2011. godine. Iz Engleske je otišao u Barselonu, zatim u Atletiko Madrid, a kasnije se vratio u Nacional, nastupao za Gremio, prije nego što je prihvatio poziv Dejvida Bekama i preselio se na Floridu.

Suarez ima troje djece

Luis Suárez posing with his wife, Sofía Balbi, and their three children {Delfina, Benjamín, and Lautaro} in front of a Christmas tree.



2025.pic.twitter.com/yQr8AgucBa — Dullah_theKing (@DullahTheking2)July 24, 2026

Luis Suarez sa suprugom Sofijom Balbi ima troje djece. Ćerku Delfinu (rođenu 2010. godine), kao i dva sina Bendžamina (rođenog 2013. godine) i Lautara (rođenog 2018. godine).

Vjerovatno je najzanimljivija priča vezana za njegovu ćerku Delfinu. Njeno ime povezano je sa stadionom Liverpula, čuvenim „Enfildom“. Naime, ime Delfina u originalnom obliku ima sličnost sa nazivom stadiona „Anfield“, koji je ostavio veliki trag u Suarezovoj karijeri tokom njegovog boravka u engleskom klubu.

Povukao se, pa se predomislio

Luis Suarez je najbolji napadač u istoriji Urugvaja, a odlučio je da se povuče iz reprezentacije. Ipak, pred početak nedavno završenog Svjetskog prvenstva predomislio se i poručio da se nada pozivu legendarnog Marsela Bijelse.

To se, međutim, nije dogodilo. Bijelsa nije promijenio odluku, izostavio je Suareza sa spiska, a napad Urugvaja predvodio je Darvin Nunjez.

Urugvajci su razočarali na Mundijalu, pošto su takmičenje završili već u nokaut fazi. Kao trećeplasirani su jedva prošli grupu u kojoj su bili sa Španijom, Zelenortskim Ostrvima i Saudijskom Arabijom. Nakon toga Bijelsa je podnio ostavku.

Da li bi rezultat bio drugačiji da je Luis Suarez bio dio ekipe? To je pitanje na koje nikada nećemo dobiti odgovor.