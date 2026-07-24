Crvena zvezda je predstavila treći dres za sezonu 2026/27. Kako kažu iz Zvezde, u pitanju je bijeli dres sa crvenim detaljima koji spaja tradiciju i savremeni dizajn.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda objavila je i treći dres koji će koristiti u ovoj sezoni. U svojoj prepoznatljivoj crveno-bijeloj boji igraće na domaćim utakmicama, vidjeli smo "teget" dres koji će biti u upotrebi na gostovanjima, dok je sada tu još jedna opcija - koju će Zvezda takođe povremeno imati.

U pitanju je bijeli dres sa crvenim detaljima. I ranije je Zvezda imala dresove slične forme, ovoga puta odlučeno je da bude više crvenih detalja, odnosno crvenih linija na dresu. Pogledajte ga:

Sa ponosom vam predstavljamo naš treći – beli dres za sezonu 2026/27.



Bela podloga sa crvenim linijama spaja prepoznatljive Zvezdine boje i savremeni dizajn, kao simbol tradicije i identiteta našeg kluba.

Dres koji ponosno nosi crveno-belu priču.



⚪️#fkczpic.twitter.com/TpksL07dw5 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)July 24, 2026



Podsjetimo, Zvezda je na prvom meču ove sezone igrala u domaćoj garnituri, a na gostovanju Larnu koristila je "teget" dresove.

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