Tijago Almada neće igrati za Atletiko Madrid naredne sezone, otjeran je iz kluba posle tuče u kojoj je učestvovao sa španskim fudbalerima posle poraza Argentine.

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Tijago Almada (25) će nastaviti karijeru u Brazilu. Argentinski fudbaler je bio dio famozne tuče posle poraza u finalu Mundijala. Zajedno sa Leandrom Paredesom je napao španske igrače, došlo je do fizičkog obračuna i djeluje da je to jedan od razloga što ga je Atletiko Madrid otjerao.

Kako ne bi bilo dodatnih problema po povratku u Španiju otvoreni su bili za transfer i javio se brazilski klub. Tamošnji mediji pišu da je skoro sve gotovo oko transfera i da se čekaju samo završni detalji oko njegovog prelaska.

Almada je prije Atletika igrao za Velež, Atlantu, Botafogo i bio je na kratko u pozajmici u Lionu prije dolaska u redove "jorgandžija". Odigrao je 27 mečeva u Primeri prošle sezone i dao tri gola.