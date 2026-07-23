Produžen je tako i negativni niz naših predstavnika u Evropi ove sezone. Na devet utakmica doživjeli su isto toliko poraza.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Ni nakon devete utakmice ovog ljeta u evropskim kupovima, koeficijent Crne Gore na Uefinoj rang listi za ovu sezonu se neće pomjeriti sa nule.

Produžen je tako i negativni niz naših predstavnika u Evropi ove sezone. Na devet utakmica doživjeli su isto toliko poraza.

Tim Milorada Pekovića je na neutralnom terenu u Mezekevešdu poražen od Vitebska 3:0, pa je jasno da bi za sedam dana na stadionu kraj Bistrice trebalo da se dogodi čudo da Nikšićani prođu u narednu rundu.

Šampion Bjelorusije je poveo u 31. minutu. Giljen je zaustavio udarac Gromika sa bijele tačke, ali je igrač Vitebska iskoristio odbitak i pogodio za 1:0.

Nedugo zatim rezultat se ponovo promijenio. Lošu postavku fudbalera Sutjeske prilikom kornera domaćih kaznio je Gomanov.

Konačan ishod postavio je rezervista Diabate u 65.minutu. On je ušao s klupe nepunih 30 sekundi prije toga, iskoristivši novu grešku Sutjeske.