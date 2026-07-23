FS Norveške digao glas zbog najkontroverznije odluke na Svjetskom prvenstvu.

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Predsjednik SAD-a Donald Tramp bio je jedna od glavnih zvijezda Svjetskog prvenstva, a sada će biti i meta tužbe FS Norveške. Razlog je uticanje na odluku FIFA da povuče crveni karton jednom od najboljih igrača reprezentacije SAD-a, Folarinu Balogunu, kako bi mogao da igra u osmini finala protiv Belgije. Ni to nije pomoglo Amerikancima, ali je to jedna od najkontoverznijih odluka na čitavom Mundijalu.

Predsjednica Saveza Norveške Lise Klavenes ne želi da dozvoli da ovaj skandal bude zataškan i prema njenim riječima ovo je pojedinačan slučaj koji i te kako ugrožava integritet fudbala i same FIFA. Ona je u intervjuu za "The Times" najavila da će Norveška zatražiti da Etički komitet ispita ceo slučaj.

"Kada na ovakav način menjate pravila, ulazite na veoma klizav teren koji može da ugrozi čitav sport. Ozbiljan je problem kada se narušavaju osnovni principi igre. Ovo nije smjelo da se dogodi. Svi znamo da je odluka donijeta pod spoljnim uticajem i mimo propisane procedure. Potrebno je da FIFA prizna da je pogriješila", navela je.

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Klavenes tvrdi da je ovdje u pitanju prekoračenje političkih moći i da se mora pokrenutu postupak kako se ovakve stvari više ne bi ponavljale na najvišim nivoima takmičenja.

"Ako počnete da prilagođavate odluke šefovima država i političkom pritisku, mijenjate način na koji funkcioniše organizacija i pomjerate granice onoga u šta političari mogu da se miješaju. Upravo to se ovdje dogodilo."

Tramp se svima smijao u lice

Predsjednik SAD-a je otkrio da je tražio preispitivanje od strane FIFA, kao i da nije najbolje bio upućen u pravila. Sve je prokomentarisao u svom stilu...

"Vidio sam šta se desilo, a ja sam osoba koja voli sport... to nije bio faul. To čak nije bio ni prekršaj... ovaj sudija, koji je pomalo sumnjiv ako provjerite njegovu prošlost. Donio je odluku kojoj niko nije mogao da vjeruje... on je naš najbolji igrač, ili jedan od naših najboljih igrača. I dao mu je crveni karton. Nisam znao šta to znači... da, tražio sam preispitivanje od strane FIFA", rekao je Tramp i dodao:

"Nisam uradio ništa loše, a on je naš najbolji igrač, ili jedan od naših najboljih igrača, veoma važan igrač - i dali su mu crveni karton. Nisam znao šta to znači. Nisam mislio da to mnogo znači. Onda sam čuo da to znači da ne možete igrati u sledećoj utakmici, barem u sledećoj utakmici. Da se to desilo drugom igraču, bilo bi nepravedno, ali kada uzmu vašeg najboljeg igrača, to je veoma nepravedno", rekao je Tramp i dodao:

"Jedno je kazniti nekoga zbog utakmice. Ali kako ih kazniti zbog utakmice koja još nije odigrana? To je veoma nepravedno. To ne možete da uradite. Dakle, da, tražio sam preispitivanje od strane FIFA. Razgovarao sam sa čovjekom koji je veoma poštovan i sada ga poštujem deset puta više".