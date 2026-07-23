Reprezentativac Brazila pokrenuo je lavinu dolaskom u MLS

Izvor: Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia

Inter Majami osigurao je dolazak iskusnog Brazilca, ali je vrlo brzo uslijedio i problem. Kazemiro (34) je kao slobodan igrač stigao u Sjedinjene Američke Države, ali je tamošnja fudbalska liga riješila da sprovede istragu o transferu. Preciznije, provjeravaju se optužbe za nedopuštene pregovore koje je podneo LA Galaksi.

Klub je imao ekskluzivna prava na dovođenje iskusnog igrača. Najpre je Inter Majami potpisao ugovor sa Kazemirom, tik nakon što je napustio Mančester siti, ali je MLS brzo pokrenuo službenu reviziju zbog kršenja pravila. Preciznije, LA Galaksi je podneo prijavu jer je imao prioritetno pravo na potpisivanje ugovora sa Brazilcem.

"MLS istražuje navode o nepravilnim pregovorima protiv Inter Majamija. Liga prikuplja sve relevantne informacije i neće davati dalje komentare dok se istraga ne završi. Iako su Inter Majami i LA Galaksi postigli dogovor u vezi sa pravima na potpisivanje Kazemira, detalji neće biti objavljeni dok se istraga ne završi", navodi MLS.

Oko čega je nastao problem?

MLS ima jedinstvena pravila, a liga propisuje da određeni klub ima prednost kada su u pitanju neki igrači. Tako je LA Galaksi imao prednost kada je u pitanju Kazemiro, dok je Inter Majami, koji je želeo da ga dovede, najpre morao da otkupi prava na pregovore, pa tek onda da stupi u kontakt sa Brazilcem. U međuvremenu su dva kluba postigla dogovor, ali je istraga nastavljena.

U slučaju da liga dokaže krivicu Inter Majamija, to ne bi bio prvi put da je ovaj klub kažnjen. Liga je 2021. godine utvrdila da je klub prekršio pravila o ograničenju plata kada je doveo Bleza Matiudija. Zbog toga je ekipa iz SAD kažnjena sa dva miliona dolara, a oduzeto joj je više od 2,7 miliona dolara iz fonda za transfere.

Bilo kako bilo, Kazemiro ima odličnu sezonu iza sebe sa devet golova i prava je zvijezda u Inter Majamiju, koji će na teren prvi put u ligaškom dijelu sezone izaći već u srijedu protiv Čikaga.