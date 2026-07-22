Zvijezda španskog i evropskog fudbala Lamin Jamal imao je veliku podršku porodice na startu karijere, a njihov život je bio daleko od lagodnog.

Izvor: Instagram/sheila_ebana/hustle_hard_304

Lamin Jamal je sa samo 19 godina uspio ono što nije pošlo za rukom ni Lionelu Mesiju, ni Kristijanu Ronaldu u tim godinama. Kao tinejdžer je postao glavni igrač Barselone, osvojio je Evropsko i Svjetsko prvenstvo i za njega je nebo granica.

Veliku podršku mu pruža porodica, a posebno je zahvalan majci Šejli Ebani koja je podnela najveću žrtvu kako bi on ostvario snove. Ona mu je rodila polubrata Kejna, koji uživa u popularnosti više nego bilo ko i već postao planetarno poznat. Otac je takođe našao novu ljubav i uživa u vezi sa više od deceniju mlađom djevojkom.

Odakle su roditelji Lamina Jamala?

Roditelji zvijezde evropskog fudbala nisu porijeklom iz Španije, već su se tu nastanili u potrazi za boljim životom. Majka je Šejli Ebani je porijeklom iz Ekvatorijalne Gvineje, dok je otac Munir Nasraui Marokanac. Prije lagadnog života koji im je obezbijedio sin bavili su se sasvim običnim poslovima, konobarisanjem i molerajem.

Pravo ime Lamina Jamala je Lamin Jamal Nasraui Ebana, a kako ga je dobio je posebna priča za sebe. Kada su stigli u Španiji, njegovi roditelji bili su na rubu egzistencije, da bi u pomoć priskočila dvojica prijatelja, u znak zahvalnosti, sinu su dali ime upravo po njima.

Jamal je posebno vezan za majku koja je podnijela najveći žrtvu. Rodila ga je sa samo 16 godina, radila po dva posla kako bi prehranila porodicu i uvijek je ističe u prvi plan.

"Nije mogla mnogo vremena da provodi sa mnom zbog posla, ali bi svako veče pravila večeru. Ranije smo živjeli u stanu u kome su dnevna soba i kuhinja jedno te isto i čim sam zaradio neke pare rekao sam majci da bira kraj u kome ću da joj kupim kuću kakvu god poželi. Sad je gledam sa osmjehom. Želio sam da i moj brat ima djetinjstvo koje bih ja želio za sebe. I otac je sada miran kod kuće, ali majka je moja kraljica. Ona je sve što dijete može da poželi."

Ko je otac Lamina Jamala?

Može se reći da je Munir Nasrauiju upala kašika u med. Živi kao prva zvijezda otkad mu je sin uspio u svetu fudbala, a nedavno je oženio više od deceniju godinama mlađu djevojku. On trenutno ima 34 godine, a Kristina je sličnih je godina sa Jamalom, često je viđena na njegovim utakmicama i očigledno imaju korektan odnos.

Jamalov otac rođen je u Maroku, u gradu Laraš na sjeverozapadu zemlje i 1988. je sa svojom majkom Fatimom došao u Španiju i nastanio se u Madridu.

Potom se preselio u Rokafondu, dio grada Mataro sa poštanskim brojem 08304, gdje se Lamin Jamal rodio 13. jula 2007. godine. Baš zbog toga Lamin nekad slaveći gol formira prstima brojeve "304", da bi obradovao svoje nekadašnje komšije i pokazao vezu sa tim mjestom. U Mataru je njegov otac i upoznao Šejlu, Laminovu majku, koja je iz Ekvatorijalne Gvineje. Njih dvoje rastali su se kada je Jamal imao samo tri godine, a potom su našli sreću sa novim partnerima.

Šejla je dobila još jednog sina, Kejna, kojeg stariji brat obožava i vodi ga svuda sa sobom. I na minulom Svjetskom prvenstvu su njih dvojica ukrala šou na stadionu "Metlajf".

Zvali ga da igra za Maroko

Vidi opis Ko su roditelji Lamina Jamala? Dobili ga sa 16, rastali se kad je imao 3 godine, a sad žive punim plućima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Lamin Jamal je talenat kakav se rijetko viđa, pa su Marokanci pokušali da ga ubijede da igra pod njihovom zastavom. Međutim, on se oduvijek osjećao kao Španac i to nikada nije bila opcija.

"Lamin Jamal je talenat kakav se događa jednom u generaciji i pokušali smo da ga dovedemo u Maroko. Ono što radi u svojim godinama je nevjerovatno. Lično sam razgovarao s njim, ali je bio veoma iskren i prema meni i prema nacionalnom savezu. Predstavili smo mu naš projekat - Afrički kup nacija, Svjetsko prvenstvo 2030. godine, kao i svu ljubav koju bi mogao da dobije od Maroka. Dečko nikada nije lagao. Izabrao je Španiju", rekao je jednom prilikom selektor Maroka Valid Regragui.

"Pozvao me je sa velikim poštovanjem i rekao: "Hvala vam na ljubavi, ali izabrao sam Španiju jer se osjećam kao Španac". Naravno da želimo vrhunske igrače, ali želim mu sreću. Veoma je iskren momak i dopao mi se taj razgovor. Biće jedna od svjetskih zvijezda. Razgovarali smo i sa njegovom porodicom, sa njim, sa njegovim advokatom. Uradili smo sve što je bilo u našoj moći, ali to je fudbal. Srećno", rekao je Regragui.