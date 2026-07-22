Dragan Stojković Piksi je kandidat za trenera egipatskog Zamaleka, nakon što je napustio reprezentaciju Srbije. Razgovori su već obavljeni.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi kandidat je za trenera egipatskog velikana Zamaleka. Još od prethodne jeseni, Piksi je bez angažmana otkako je napustio klupu reprezentacije Srbije, a sada je u najužem krugu kandidata za trenersko mjesto u Egiptu.

Vidi opis Piksi posle 10 mjeseci ponovo trener? Traži ga klub koji nismo mogli ni da pretpostavimo Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN Press Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN Press Br. slika: 12 12 / 12 AD

Zamalek je smijenio svog dosadašnjeg trenera Abdesalama Ouadua, a razgovori sa Piksijem su već obavljeni i ponuda je na stolu, tako da u narednim danima treba očekivati razvoj situacije.

Nije jedini Srbin kog Zamalek zove

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Osim sa Piksijem, Zamalek je imao kontakte i sa drugim srpskim trenerima. Najozbiljniji kandidat je Vuk Rašović, bivši trener Partizana, dok se takođe u egipatskim medijima spominju i Vladan Milojević, kao i bugarski trener Ivajlo Petev, koga smo gledali na klupi Dinama iz Zagreba ili reprezentacije BiH.

Zamalek iz Gize je inače 15 puta bio šampion Egipta, ima još 29 osvojenih kupova, dok je pet puta osvajao i azijsku Ligu šampiona.