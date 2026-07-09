Norveška se suočava sa brojnim problemima pred meč života protiv Engleske, uključujući selidbu zbog buke i zdravstvene tegobe igrača.

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Najprijatnije iznenađenje Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi je Norveška, a vidjećemo da li će se skandinavska bajka završiti u četvrtfinalu protiv Engleske (11. jul) ili će još malo potrajati. Čim je Norveška izbacila Brazil, prebacila se u Majami gdje čeka duel sa Englezima, ali tamo samo problem za problemom.

Norveška je smještena u hotel "Fort Lauderbaleu" u Majamiju, ali već posle prvog dana provedenog u njemu - odlučeno je da se potraži neko novo, mirnije mjesto.

Zbog buke koja pristiže sa obližnjeg gradilišta i sa saobraćajnica, Norveška se preselila jer njeni fudbaleri i članovi stručnog štaba nisu mogli da spavaju. Prvobitno, razgovaralo se o tome da se pronađe neko drugo rešenje, ali je delegacija na kraju donijela odluku da je bolje da nekoliko sati potroše na selidbu - nego da ih to na neki način omete pred meč života.

Navodno, najviše su se žalili najpoznatiji fudbaleri Norveške - kapiten Martin Edegor i najbolji strelac Erling Holand - tako da su ipak njihove želje morale da se poštuju.

Drama i zbog bolesti

Već nekoliko dana problematično je i zbog virusa u ekipi. Dio članova reprezentacije Norveške žalio se na zdravstvene tegobe, tako da su već "upaljeni alarmi". Saznalo se da je Edegor bolestan, da bi potom vezni igrač Arsenala objasnio da je u pitanju njegov ujak koji je fizioterapeut u reprezentaciji. Iako je to možda tačno, nije umirilo navijače Norveške koji sumnjaju da njihova ekipa neće biti na sto odsto protiv Engleske.

Nije pomoglo ni što je selektor Stole Solbaken takođe je pokušao da spusti tenzije i poručio da među igračima nema ozbiljnog zdravstvenog problema.

Podsjetimo, Norveška je postigla najviše golova u kvalifikacijama, dok je Holand dao već sedam na ovom Svjetskom prvenstvu.