Španija u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Španija je pobijedila Portugal 1:0 (0:0) i to golom Mikela Merina u 91. minutu. Činilo se da je Španija bila sve vrijeme ubijeđena da će i doći do tog gola, igrala je strpljivo, bez pretjeranog rizika, a kada joj se prvi put na meču otvorila prilika - Merino se pokazao kao "super izmjena". Izborio je faul, razmijenio dupli pas sa Feranom Toresom i izašao pred Dijoga Koštu koga je rutinski savladao.

Tek tada je Portugal shvatio da treba da igra ofanzivnije, zaprijetio je preko Bernarda Silve, ali bilo je to ipak prekasno da se zaigra ofanzivnije, žestoko je kažnjen Roberto Martinez za čuvanje gola i čekanje produžetaka, možda kasnije i penala.

Na taj način, Kristijano Ronaldo ostao je bez poslednje šanse da osvoji Svjetsko prvenstvo. Potvrdio je pred meč da je ovo njegov poslednji nastup na Mundijalu, nadao se da će se oprostiti sa trofejom, međutim ipak nikada neće podići trofej. Rekorder po broju utakmica i golova za Portugal u suzama je tako završio svoju poslednju utakmicu za Portugal.