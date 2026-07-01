Julijan Nagelsman ne planira da podnese ostavku, a FS Njemačke moraće da plati 14 miliona eura ako ga otpuste zbog ugovora.

Izvor: Emmanuele Mastrodonato / Zuma Press / Profimedia

Ukoliko Fudbalski savez Njemačke želi da Julijan Nagelsman ode sa klupe, moraće to da plati. Nagelsman je već poručio poslije debakla "pancera" da ne planira da podnese ostavku, iako je jasno da je najodgovorniji za rezultate, prebacujući tako svjesno lopticu u dvorište Saveza.

Sada je otkriveno da je to uradio zbog novca. Ako Nagelsman dobije otkaz, FS Njemačke mora da mu plati 14 miliona evra zbog klauzule u ugovoru koja kaže da su mu to dužni ako "prođe u nokaut fazu".

Ko je i kako odobrio taj ugovor, štetan na račun FS Njemačke, svakako nije razmišljao da nije isto proći u polufinale ili odmah ispasti u prvom kolu nokaut faze. U pitanju je treće Svjetsko prvenstvo zaredom na kome Njemačka nije ostvarila nijednu pobjedu u nokaut rundi i to je sada već za ozbiljnu brigu.

Ko ako ode Nagelsman?

Nagelsman inače ima ugovor do 2028. godine i trebalo bi da vodi "pancere" i na idućem Evropskom prvenstvu, pod uslovom da ne dobije otkaz. Ako ga dobije, i Njemačka mu isplati pomenutu sumu, glavna meta je Jirgen Klop.

Jedan od najboljih trenera svijeta već dvije godine odmara od posla poslije odlaska iz Liverpula i već se izjasnio na ovu temu.