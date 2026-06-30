Radosav Raća Petrović mogao bi da postane novi sportski direktor Partizana

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan uskoro bi mogao da dobije novog sportskog direktora. U Humsku bi mogao da se vrati Radosav Raća Petrović, u drugačijoj ulozi, piše Sport klub.

Navodi se da je sve već dogovoreno prvog julskog dana, te su očekivanja da će bivši prvotimac preuzeti posao u što skorijem roku. Čini se da plan Parnog valjka da u klub vrati bivše igrače i iskrene navijače crno-bijelih boja ide po planu, makar kada je u pitanju uprava kluba.

Petrović je pre godinu dana okačio kopačke o klin, pa će novi posao biti i izazov i početak drugačije stranice života. Tokom karijere nosio je dresove Jedinstva sa Uba, Radničkog iz Obrenovca, dok je u Partizanu bio od 2008. do 2011. Popularni Raća igrao je i za Blekburn Rovers, Genčlerbirligi, Dinamo Kijev, Sporting iz Lisabona, Rio Ave, Almeriju, Saragosu, Ordabasi, APOEL.

Vidi opis Partizan pronašao sportskog direktora: Bivši as se vraća u Humsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Radosav Petrović nosio je crno-bijeli dres od 2008. do 2011, pa je tako u poslednjoj sezoni stigao i do 100. utakmice u Parnom valjku. Jubilej je tog 10. aprila 2011. obilježio i gol, pošto je Partizan igrao protiv Spartaka iz Subotice. Ujedno, bila je to još jedna sjajna sezona Petrovića u Partizanu, pošto je drugu godinu zaredom bio u timu sezone u Superligi.

Sa Partizanom je bio šampion Srbije 2009, 2010. i 2011, dok je dva puta osvojio Kup, bilo je to 2009. i 2011.