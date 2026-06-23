Rade Bogdanović je u centru pažnje zbog poslednjih izjava na RTS-u, a jednu od najpoznatijih svađa imao je sa bivšim selektorom Draganom Stojkovićem. Njih dvojica prepirali su se preko medija, posebno kad je Piksi rekao da ne zna ko je Bogdanović.

Izvor: YouTube/TV Una/RTS Oko

Bivši jugoslovenski napadač Rade Bogdanović profilisao se u poslednjih nekoliko godina zaista kao jedan od najzanimljivijih sagovornika na fudbalske teme, međutim dešava mu se da i te kako pretjera, tako da ga prate i kontroverzne izjave od kojih svakako treba osuditi jednu od poslednjih koja je dospjela u fokus i stranih medija.

Rade Bogdanović je na RTS-u posle utakmice Belgije i Irana ispričao da "crnci imaju koncentracije za samo 60-70 minuta fudbala", za šta se na kraju izvinio kao i Javni servis, dok je u centru pažnje bio i zbog svoje ranije svađe sa Piksijem.

Zašto su se Piksi i Bogdanović svađali?

Izvor: TV K1/Screenshot/UNA TELEVIZIJA/Screenshot

"Sramota. To je sramota. To je sramota, nije čudna odluka, to je sramota. Ostaviti prvo matematički još šanse postoje, ako si već bio toliko sa tom grupom. Idi protiv Andore, završiš još dvije utakmice i odeš kao gospodin. To je sramota, izdaja, vrsta prepotencije", rekao je Bogdanović posle Piksijevog otkaza posle Albanije.

Nikada to nije bilo direktno, u emisijama ili intervjuima, nego "preko medija". Rade Bogdanović je i te kako kritikovao bivšeg selektora "orlova" Dragana Stojkovića od loših igara Srbije koje su počele na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Pokušavao je to selektor Piksi da ignoriše, sve dok i njemu nije dosadilo da sluša kritike na svoj račun.

Tako je posle plasmana Srbije na Evropsko prvenstvo 2024. godine, kada ga je takođe Bogdanović kritikovao, rekao da i ne zna ko je on.

"Ne mogu ja s njima u polemiku, ne rade u fudbalu, nemaju dan radnog staža u fudbalu. To je navijački, nema tu znanja. Ne mogu da pridajem pažnju tome i to me ne pogađa. Mene bi pogodili kad bi mi Venger ili Ančeloti kritikovali, onda bih stavio prst na čelo. Ali kada ovako čujem negativne komenatare...".

"To je njihovo mišljenje, a ja sam ispunio ciljeve koje sam postavio pred sebe i FSS. Strateški je sve ispunjeno, da li se to nekome sviđa ili ne, to je druga stvar", rekao je tada Piksi na "K1".

"Znaš ti ko sam ja"

Samo nekoliko dana kasnije, Rade Bogdanović je na TV Una odgovorio Piksiju na ove riječi i pojasnio je da se njih dvojica ipak dobro poznaju, bez obzira što je bivši selektor pokušao da ga "unizi".

"Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti", rekao je tada Bogdanović: "Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u opštini Novo Sarajevo, porijeklom iz sela Tilava. Pošto me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje", naglasio je on i potom opisao događaj na kome su se navodno sreli".

"Mjesec dana prije nego što je pobjegao iz Srbije, došao je u Severnu Makedoniju, na Dojransko jezero, da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan da bude trener. Polagao je po skraćenoj i privilegovanoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu povezati u tom vremenu kako funkcioniše Fudbalski savez Srbije i kako se dobijaju licence. Ovo sada prvi put pričam pošto je Piksi rekao da me ne zna. Evo, sada će me se setiti!".

"Mi treneri i ljubavnice"

Nije se na tome zaustavio Bogdanović nego je nastavio da iznosi još navodnih detalja sa trenerskog skupa u Makedoniji na kome su obojica prisustvovala: "Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizovala trenerska škola u Srbiji, pa smo otišli u Severnu Makedoniju. Nas šest-sedam trenera i tri-četiri ljubavnice. Bili smo dole na tom jezeru i tada je u hotel došao Dragan Stojković Piksi. Bio je smešten na drugom spratu, preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao, otišao je da se tušira. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija".

"Onda izlazi Piksi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pena od šampona, jedno oko mu zatvoreno, na drugo škilji i pita mene: 'Bogdane, ima li tople vode?' Ja mu kažem: 'Piksi, nemamo tople vode, imamo restrikciju od osam do šest uveče, moraćeš se hladnom istuširati'. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije dao da mu mentor bude čovek kojeg su zvali Svinja. Tako da mislim da on mene poznaje", zaključio je.