Novi trener Andoni Iraola doveo je prvo pojačanje u Liverpul, svog sunarodnika Viktora Munjoza koji je trenutno sa Španijom na Mundijalu.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Andoni Iraola nedavno je predstavljen kao novi trener Liverpula i već je dobio prvo pojačanje. U pitanju je njegov sunarodnik iz Španije - Viktor Munjoz (22). Klub je aktivirao otkupnu klauzulu od 40 miliona evra.

Pouzdani novinar za transfere Fabricio Romano prenio je tu informaciju i dodao da je Liverpul "ukrao" pojačanje Njukaslu koji je bio u odmaklim pregovorima sa njim. David Ornštajn sa portala "Atletik" potvrđuje tu informaciju i tvrdi da će ljekarski pregledi biti odrađeni usred Svjetskog prvenstva pošto je on tamo sa reprezentacijom Španije.

Munjoz je rođen 13. jula 2003. godine u Barseloni i prošao je omladinske škole i Barse i Real Madrida. Upravo je krenuo kroz B tim Reala da se probija u seniorskom fudbalu, a za prvi tim Madriđana je odigrao i dvije utakmice 2025. godine.

Shvatio je da tamo neće dobiti željenu minutažu, pa je u julu 2025. godine otišao u Osasunu za pet miliona evra. Može da pokriva obje krilne pozicije u napadu i da igra i na poziciji centralnog napadača.

EXCLUSIVE: Liverpool are set to sign Víctor Muñoz with HIJACK done, HERE WE GO!



Newcastle in advanced talks for days but#LFCenter the deal, verbally agree terms with Muñoz and activate €40m release clause.



All set to be signed and another big surpise.pic.twitter.com/iKjFWsR1nx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 17, 2026

Za Osasunu je prošle sezone odigrao 36 mečeva i dao sedam golova. Zanimljivo je da je jedini gol za reprezentaciju Španije za sada dao protiv Srbije u prijateljskom meču koji je odigran u martu ove godine u Viljarealu. Dovođenje napadača i nije preveliko iznenađenje. Posebno ako se uzme u obzir teška povreda Uga Ekitikea koji je pokidao Ahilovu tetivu u aprilu. Čeka ga najmanje devet mjeseci pauze. Uz to je i Aleksander Isak često rovit i ima tu vrstu problema.