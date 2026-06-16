Naši klubovi evropsku sezonu počinju 9. jula, dok su revanši zakazani za 16. jul, a sva tri tima u prvim mečevima biće domaćini.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Crnogorski predstavnici u kvalifikacijama za Ligu konferencije saznali su protivnike na startu takmičenja.

Dečić će igrati protiv letonske Liepaje, gdje nastupa i crnogorski golman Danijel Petković.

Mornar je dobio Atletik Eskaldes iz Andore, dok Petrovac čeka najteži zadatak protiv litvanskog Žalgirisa, kluba sa značajnim evropskim iskustvom.

Naši klubovi evropsku sezonu počinju 9. jula, dok su revanši zakazani za 16. jul, a sva tri tima u prvim mečevima biće domaćini.