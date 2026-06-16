Čelnici Partizana zainteresovani da Saši Iliću dovedu Žea, brazilskog napadača koji igra u Turskoj.

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Fudbalski klub Partizan doživio je brojne promene u prethodnom periodu, pošto je bilo burno na svim nivoima u klubu. Otišao je potpredsjednik Predrag Mijatović, uz njega i član UO Vojislav Lazarević, klub je naputilo i nekoliko važnih igrača iz prethodne sezone, pa je Srđana Blagojevića nasledio Saša Ilića. I sada je vrijeme za pojačanja!

Radno je u Humskoj poslednjih dana, a novi igrači traže se u svim linijama tima. Po tvrdnjama portala "Mozzart Sport", želja stručnog štaba i klupskih čelnika za narednu sezonu je brazilski napadač Že (26) koji trenutno igra za Geztepe. Riječ je o fudbaleru koji je tek šest mjeseci u Evropi, a za turski tim je odigrao 16 mečeva i postigao dva gola.

Vidi opis Partizan hoće Brazilca od 1.000.000 eura: Saša Ilić vidio šta mu najviše fali u Humskoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Partizan u ovom trenutku nema novca da otkupi njegov ugovor koji traje do 2028. godine, pa je pozajmica najlogičnija opcija. Že bi u Beogradu dobio mnogo više prostora za igru, imao bi priliku da se privikne na evropski fudbal, pa onda da odluči da li mu je bolje u Humskoj ili na nekoj drugoj adresi.

Sa druge strane, Partizan bi dobio opciju više u ofanzivnom delu tima. Trenutno Saša ilić nema mnogo rešenja u napadu, jer je Andrej Kostić još tokom prethodne sezone prodat Milanu, a Sebastijan Polter je napustio klub. Crno-bijelima su potrebna barem dva centralna napadača prije nego što se završi letnji prelazni rok - a dobro bi bilo da stignu što prije.

Partizan je u letnjem prelaznom roku već angažovao Aleksa Zekovića, talentovanog veznog igrača koji je stigao iz mladog tima holandskog Fejnorda, a nakon njega biće predstavljen Milan Aleksić koji stiže na pozajmicu iz Sanderlenda. U Humskoj očekuju da veoma brzo bude završen posao oko dolaska dvojice ofanzivaca - narednih dana trebalo bi da stignu Čaka Traore (21) iz Milana, odnosno Erik Kojzek (20) iz Volfsbergera.