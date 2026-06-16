Broj pratilaca mu je skočio sa oko 50 hiljada na čak 2,6 miliona

Izvor: Instagram/vozinha1/Screenshot

Četrdesetogodišnji golman Josimar Žoze Evora Dijaš, poznatiji kao Vozinja, koji inače brani za portugalski drugoligaški klub, postao je jedna od najvećih priča Svjetskog prvenstva nakon fantastične partije protiv Španije, donijevši svojoj reprezentaciji prvi bod u istoriji nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Njegove spektakularne odbrane brzo su postale viralne na društvenim mrežama, a broj njegovih pratilaca na Instagramu za svega nekoliko sati skočio je sa oko 50 hiljada na čak 2,6 miliona.