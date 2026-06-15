Ismael Saibari je impresionirao na Svjetskom prvenstvu, a Bajern ga je doveo za 55 miliona eura. Transfer je završen, a ljekarski pregledi će biti u SAD.

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Maroko je izgledao odlično protiv Brazila (1:1) na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i natjerao je Bajern na kupovinu igrača koji je posebno impresionirao u tom susretu. Ismael Saibari već je završio sve oko transfera u Bajern i pridružiće se novom klubu odmah poslije Mundijala.

Mjerkao ga je Bajern i ranije, pratio i razmišljao da ga dovede, a gol koji je Saibari postigao pobjegavši štoperima Markinjosu i Magaljaeušu, bio je dovoljan signal da požure - pošto će i drugi pokušati da ga dovedu.

Tako je Bajern ubrzao pregovore sa njim, njegovim agentom i PSV Ajndhovenom i na kraju su utanačili sve detalje. Bajern će platiti Marokanca oko 55 miliona eura, dok će ljekarski pregledi biti obavljeni u SAD - odnosno fudbaler neće morati da dolazi u Njemačku zbog toga.

Ko je Ismael Saibari?

BREAKING: Ismael Saibari to FC Bayern, HERE WE GO! Deal sealed ⚪️



Exactly two weeks after exclusive story on Bayern in talks for surprise move, Saibari joins the German champions.



€55m fee to PSV Eindhoven, medical in USA and then official. All done. ✅pic.twitter.com/NzuFsBCApZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 15, 2026



Radi se o fudbaleru koji je inače rođen u Španiji i koji je svoj omladinski staž pretežno proveo u Belgiji gdje je bio član nekoliko klubova. Sa nepunih 19, bez seniorske utakmice, otišao je u PSV Ajndhoven gdje se prvo usavršavao u njegovoj omladinskoj školi, a zatim je počeo da igra za prvi tim. Najbolje se snalazi na desnom krilu, može da igra i kao ofanzivni vezni, ali i napadač.

Prošle sezone je zabilježio 19 golova i devet asistencija na 37 nastupa za "filipvsovce".