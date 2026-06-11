Svjetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Kanadi i Meksiku je počelo!

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Svečanom ceremonijom na stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju otvoreno je Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Glumica Selma Hajek je najavila paradu na kojoj je prodefilovalo 48 zastava zemalja učesnica, a prije nje publika širom svijeta uživala je u scensko muzičkom spektaklu koji je predvodila Šakira sa himnom SP "Dai dai".

Prema zvaničnim informacijama na stadionu je bilo 87.000 ljudi.

Artists perform during the opening ceremony ahead of the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026.,Image: 1109523160, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Rodrigo OROPEZA / AFP / Profimedia

Izvor: RODRIGO OROPEZA / AFP / PROFIMEDIA