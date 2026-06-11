Svjetsko prvenstvo u fudbalu u SAD, Kanadi i Meksiku je počelo!
Svečanom ceremonijom na stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju otvoreno je Svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Glumica Selma Hajek je najavila paradu na kojoj je prodefilovalo 48 zastava zemalja učesnica, a prije nje publika širom svijeta uživala je u scensko muzičkom spektaklu koji je predvodila Šakira sa himnom SP "Dai dai".
Prema zvaničnim informacijama na stadionu je bilo 87.000 ljudi.
The atmosphere during the@FIFAWorldCup2026 opening ceremony!pic.twitter.com/J1IEOC9ysk— FIFA (@FIFAcom)June 11, 2026