FK Dečić potpisao trogodišnje profesionalne ugovore sa mladim i talentovanim golmanima Edinom Lekićem i Andrejem Camajem.

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Iz kluba su istakli da je riječ o važnom koraku za igrače i Dečić, koji svoju budućnost gradi oslanjajući se na talentovane i perspektivne fudbalere.

“Naš klub je potpisao profesionalne ugovore na tri godine sa naša dva mlada golmana Edinom Lekićem i Andrej Camajem. Potpisivanje profesionalnih ugovora predstavlja značajan momenat kako za igrače tako i za klub, koji nastavlja da gradi budućnost oslanjajući se na mlade i percpektivne igrače. Našim golmanima želimo mnogo uspjeha, zdravlja i sportskih uspeha u godinama koje dolaze, sa uvjerenjem da će svojim radom i zalaganjem opravdati povjerenje”, stoji u saopštenju FK Dečić.