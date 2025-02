Sukob bivšeg sportskog direktora Partizana i čelnika aktuelne uprave, Predraga Mijatovića

Bivši napadač i sportski direktor Partizana Ivica Iliev odgovorio je jednom od sadašnjih čelnika crno-belih Predragu Mijatoviću. Nakon što je Mijat izneo u javnost da je Iliev tužio klub nakon što je zaradio više od milion evra i da je potpisao trogodišnji ugovor sa prethodnom upravom kada je ona već napuštala crno-bele, stigao je odgovor.

Iliev je u intervjuu za portal "Telegraf" rekao da je Mijatović izneo neistine o njegovoj zaradi i da je sebe stavio iznad Partizana time što je počeo da deli na "njih i prethodnike".

"Upoznat sam sa izjavom Predraga Mijatovića i slobodno mogu da kažem da se radi o vrlo gruboj zameni teza. Od dolaska Privremene uprave u Partizan sve vreme je isticana podela, što se vidi i iz jučerašnje izjave Mijatovića, na 'njih', odnosno Privremenu komisiju i 'prethodnike', odnosno staru Upravu kluba. Zbog toga što sam u ranijem periodu, i to u tri mandata, bio sportski direktor Partizana, odmah po dolasku Privremene komisije sam dobio tretman nepoželjne osobe. Bio sam šikaniran, diskriminisan i ponižavan na razne načine. Poslate su mi jasne poruke da će se umešati navijači, da će biti podnete tužbe i krivične prijave, da treba da se odreknem svojih potraživanja i slično. Kao ilustraciju toga, navodim da sam jedina osoba kojoj klub nije isplatio dug u postupku licenciranja klubova, takozvanog UEFA monitoringa pre mesec dana, iako su svi ostali dobili raniji zaradjeni novac. Nakon toga mi je postalo jasno da moram podneti tužbu", rekao je Ivica Iliev.

Iliev je rekao da mu je otkaz uručen jednostrano, bez ponude da rastanak bude sporazumni.

"Do današnjeg dana, meni, niti mom advokatu Vladimiru Bojoviću, koji me zastupa u ovom slučaju, nije ponudjen sporazum o prestanku radnog odnosa, kako se netačno navodi, već mi je uručen otkaz. I predmet moje tužbe je isključivo nezakoniti otkaz, a ne bilo šta drugo", dodao je on.

Naglasio je i da Mijatović nije korektno postupio kada je izašao u javnost sa iznosom koji je Iliev zaradio, naglasivši da tvrdnja o milion evra nije tačna.

"Da li treba da se odreknem svojih potraživanja? Da li treba da budem imun na ovakve izjave i ponašanje čelnika kluba? Da li je korektno da se javnosti, svesno i sa jasnom namerom, predočava iznos moje ranije zarade koji je bio neuporedivo manji, što je lako proverivo i dokazivo? Rekao bih da je zapravo isključiva intencija bila da se na taj način diskreditujem u javnosti. Posebno napominjem da ugovor nisam potpisao ni sa 'onima', niti sa 'ovima'. Ugovor sam potpisao sa fudbalskim klubom Partizan, u kome sam kao igrač i sportski direktor proveo skoro dve decenije i očigledno neko, svesno ili ne, ne pravi razliku u vezi sa tim", kazao je Iliev.

Iliev je za kraj pozvao privremenu komisiju koja rukovodi klubom da uradi revizije svih transfera, da se sve proveri i da se podnesu tužbe i krivične prijave. Uz to je naglasio da neće dozvoliti da bude javno diskreditovan.

"Ukoliko bude potrebe, u tom pogledu ću zatražiti sudsku zaštitu. Moj advokat ima brojna pitanja za aktuelne čelnike kluba, ali ćemo to ostaviti isključivo za sudski postupak i više se ovim povodom neću oglašavati", zaključio je Iliev.

Nastavak veoma neprijatnog dijaloga dve strane dobiće epilog na sudu.