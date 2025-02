Crvena zvezda je apsolutni favorit protiv Partizana.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda će u 24. kolu Superlige dočekati Partizan, a "vječiti" derbi srpskog fudbala biće i jedan od najzanimljivijih susreta u prolećnom dijelu šampionata. Iako je razlika na tabeli ogromna, akteri će vam reći da u derbiju odlučuje trenutak inspiracije i da nije bitan osvojen broj bodova.

Podsjećamo, Crvena zvezda je ubjedljivo prvoplasirani tim na tabeli Superlige Srbije sa 67 osvojenih bodova. Partizan je na drugom mejstu sa 46 osvojenih bodova i po trenutnom stanju aktuelni šampion bi do nove titule stigao i prije nego što počne ple-of u tekućoj sezoni. Eventualna pobjeda Crvene zvezde povećala bi razliku na tabeli i crveno-belima omogućila da do šampionske titule možda stignu već do kraja marta.

Meč Crvene zvezde i Partizana igra se u subotu, 22. februara, od 16 časova. Domaćin će biti aktuelni šampion Srbije, na stadionu "Rajko Mitić", gdje će očigledno imati ulogu apsolutnog favorita protiv najbližeg komšije.