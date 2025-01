''Svi u državi sanjaju o danu kad će se to ostvariti, a prilično sam siguran da to možemo i da postignemo."

Izvor: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Robert Prosinečki je ostao na klupi Crne Gore i po završetku Lige nacija, pa će i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo predvoditi ''sokolove'' u ulozi selektora.

U intervjuu za sajt FIFA, hrvatski trener je, između ostalog, govorio o ambicijama koje ima sa Crnom Gorom u predstojećim kvalifikacijama i tom prilikom je istakao da se nada istorijskom uspjehu - da ''sokolove'' odvede na njihovo prvo Svjetsko prvenstvo.

''Svi u državi sanjaju o danu kad će se to ostvariti, a prilično sam siguran da to možemo i da postignemo.

Ako gledam emotivno, treće mjesto sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu ima posebno mjesto u mom srcu. Zauvijek će mi ostati u sjećanju i osvajanje Kupa šampiona 1991. sa Crvenom zvezdom i Svjetsko prvenstvo za mlade 1987. sa mojom generacijom iz bivše Jugoslavije.

Plasman na Mundijal sa Crnom Gorom učinio bi me posebno ponosnim i uporedio bih ga sa ovim osjećajima", objasnio je Prosinečki.

Pomenute uspjehe sa Crvenom zvezdom i Hrvatskom je ostvario kao igrač, a sada je silno motivisan da i kao trener ostavi istorijski trag.

''Definitivno, to bi bila najveća stvar koju sam uradio u trenerskoj karijeri. Crnogorci su hrabar narod, nikada neće odustati. U ovom trenutku mi je najveća motivacija to što Crna Gora do sada nije igrala na velikom takmičenju. Kao osoba, oduvijek sam bio optimista. Uvijek vjerujem da su velike stvari dostižne'', naglasio je Prosinečki.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo počinju u martu, a Crna Gora će se takmičiti u Grupi L, sa selekcijama Češke, Farskih Ostrva, Gibraltara, kao i poraženim iz duela Hrvatske i Francuske u plej-ofu Lige naccija.

Dakle, postoji mogućnost da mu Hrvatska stane na put ostvarenju snova.

''Definitivno ne bi bila obična utakmica, za mene bio bio meč sa različitim emocijama. Ali jedino što želim je da pobijedim. Hrvat sam i dalje živim u Hrvatskoj, ali to u ovom slučaju nije bitno, jer radimo svoj posao. Biću motivisan u tom meču kao i moji igrači.

Ako se desi, utakmica će biti jedinstvena i siguran sam da će zbog te situacije biti pitanja medija i javnosti, ali navikao sam na to. Znamo mnogo o svim timovima u našoj grupi, ali još više o Hrvatskoj. Poznajem ovu generaciju igrača jer su mnogi od njih počeli u vrijeme dok sam bio pomoćnik selektora Slavena Bilića u reprezentaciji. Znam za šta su sposobni", istakao je Prosinečki.