Polemika dvojice velikana fudbala o kojoj priča cio svijet! Tema je snaga francuske lige.

Kristijano Ronaldo nedavno je rekao da je liga Saudijske Arabije bolja od francuskog prvenstva i to je stiglo i do Zlatana Ibrahimovića (43). Kao legenda Lige 1 i dugogodišnji as Pari Sen Žermena (2012-16), bilo je i očekivano da Šveđanin bude protiv te tvrdnje i to je svima i javno stavio do znanja. Pa i Kristijanu.

"Nemam na šta da odgovaram. Ne možete da polemišete oko nečega kada jedna strana uopšte nema argumente. Pari Sen Žermen je jedan od najvećih klubova u Evropi u veoma dobroj ligi. Možda samo Španija i Engleska mogu da kažu sa sigurnošću da imaju superiornu ligu. Ne mogu ni da odgovorim na sugestiju da je liga Saudijske Arabije superiorna. Ne želim ni da gubim vrijeme na to", kazao je Zlatan Ibrahimović.

Kristijano Ronaldo (39) nikad nije igrao u Francuskoj, ali jeste Nejmar (32), koji je bio saglasan sa njegovom tvrdnjom da Saudijci imaju jaču ligu od Lige 1.

Podsjetimo još jednom šta je Ronaldo rekao o snazi tamošnjeg takmičenja.

"Naravno da je liga Saudijske Arabije bolja od Lige 1. Ne govorim to zato što igram ovde i baš me briga šta će ljudi da misle o tome. Igrači bi trebalo da dođu ovdje i brzo će shvatiti to o čemu govorim. Samo probajte da istrčite sprint na 38, 39, 40 stepeni Celzijusa. Dođite i vidite. Ako mi ne vjerujete, dođite. U Francuskoj imaju samo Pari Sen Žermen, a svi ostlai su gotovi. Niko ne može da ih pobijedi, jer imaju najbolje igrače i najviše novca", kazao je tada Ronaldo, napadač Al-Nasra od januara 2023. godine.