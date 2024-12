Oglasio se Savo Milošević povodom spekulacija o odlasku iz Partizana.

Izvor: MN Press

Savo Milošević nedavno je podnio ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Partizan, a prvobitno se u medijima pojavila informacija da je problem bio u plati, odnosno odluci rukovodstva da i njemu "skreše" primanja kao i ostalima u klubu. Ipak, kasnije je objašnjeno da je Milošević otišao zbog drugih razloga, nezadovoljan načinom na koji mu je Predrag Mijatović bio sugerisao da ne igra Marko Kerkez, tako da su se rastali.

"Već je tokom sledećeg dana bilo jasno da to nije razlog. Ne bih to ni komentarisao...", rekao je Savo Milošević za "Sport Klub" i potom je dodao: "Ja, to ova uprava zna, a zna i prethodna, ja sam im rekao prije neki dan da stave na papir koliko sam ja u ova dva mandata oprostio Partizanu. Koliko sam imao potpisanog ugovora, a sa koliko sam otišao".

Ističe da svakoga može da pogleda u oči i poručuje: "Ali, ne postoji čovjek u istoriji Partizana koji je oprostio toliko para Partizanu. To mogu da kažem otvoreno, direktno. Ja imam ugovore kući, a ima i ova uprava, ima i prethodna“, rekao je Milošević.

Prema riječima člana Radne grupe zaduženog za sportska pitanja Predraga Mijatovića, Savo Milošević je posle ostavke tražio da mu se isplati šest plata, posle čega su u Humskoj morali da pozovu advokate i konsultuju se, da bi im bilo rečeno da je pogriješio i da posle ostavke ne dobija ništa.

Partizan inače traži novog trenera i trebalo bi da ga dobije do Božića po julijanskom kalendaru, a u opticaju je više od 10 imena, poručio je Predrag Mijatović.