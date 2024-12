Istraga je pokrenuta u novembru 2022. godine, a sam Li Te je priznao krivicu za mito i korupciju u martu ove godine.

Izvor: GIUSEPPE CACACE / AFP / PROFIMEDIA

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Kine Li Te osuđen je na 20 godina zatvora zbog korupcije, prenijeli su tamošnji mediji.

Te (47), koji je svojevremeno igrao u engleskoj Premijer ligi kao vezni fudbaler Evertona, proglašen je krivim da je "iskoristio svoju poziciju" kao selektor Kine da bi primio mito od više od 50 miliona juana (oko sedam miliona dolara), navodi se u presudi suda iz centralne provincije Hubej.

On je na selektorskom mjestu bio od januara 2020. do decembra 2021. godine. Takođe je optužen za primanje mita u periodu od 2015. do 2019. godine, kada je vodio lokalne fudbalske klubove.

Ovo je poslednji u nizu korupcijskih skandala u kineskom fudbalu, nakon što je u martu bivši predsjednik Fudbalskog saveza Kine (CFA) Čen Sujuan osuđen na doživotni zatvor zbog primanja mita. Ranije ove nedelje, još trojica zvaničnika CFA osuđeni su na zatvorske kazne zbog primanja mita.