Marko Jovanović pričao je o mladim igračima posle pobjede Partizana.

Izvor: Printscreen/YouTube/FK Partizan

Marko Jovanović upisao je prvu pobjedu kao trener Partizana. Sjeo je na klupu posle odlaska Sava Milošević i radovao se u Humskoj posle pobjede protiv Radničkog iz Niša (3:1). Pored trijumfa raduje ga i dobra partija dvojice mladih igrača od 18 godina, Zorana Alilovića i Dimitrija Jankovića.

"Kada mi je rečeno da ću voditi ovu priču na ove dvije utakmice. Ne mogu da kažem da sam tražio, ali sam htio da prebacim dva omladinca. Jankovića i Ugrešića koji su najbolji u svojoj generaciji i koji važe za velike talente i najbolji su u omladinskoj reprezentaciji Srbije. Klub mi je dao slobodu u određivanju tim. Partizan ne može bez svoje djece.", rekao je Jovanović.

Nastavio je da objašnjava na šta misli. "Balans između dobrih stranaca i svoje djece bila je formula uspeha koja je dovela do najvećih uspjeha. Nisam u strahu bio da ih uvedem. Stejpanović je dobio priliku posle dosta vremena. Prošlu utakmicu je debitovao Petrović, sledeću utakmicu dobiće neki drugi minute. Ne očekujem od njih da rešavaju mečeve i da budu vodeći igrači, ali moraju i treba da igraju, jer osjećaju klub i znaju šta je Partizan."

Upitan je i kako se on osjećao prije debija na klupi. "Juče i danas, kada sam saznao šta će biti, nije bilo treme. Bio sam iznenađen malo i šokiran. Ovim putem bih se zahvalio upravi kluba na velikoj šansi koju su mi ukazali. Nije mala stvar postaviti nekoga sa 36 godina posle godinu dana kao pomoćnik da vodi klub na ovako bitnom meču. Nije bilo treme, jer je bilo dosta posla. Morali smo za 24 sata da se organizujemo, da analiziramo rivala. Malo me sve to okupiralo. Bilo je malo treme danas, gledao sam to kao neki novi početak, znam stadion svlačionice, tribine, ništa novo za mene. Bilo mi je bitno da tu neku energiju koju sam imao kao igrač prenesem na igrače."

Vidi opis "Tražio sam to od kluba": Jovanović otkrio kakve promjene se spremaju u Partizanu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN Press Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN Press Br. slika: 17 17 / 17

Potom je ponovo pričao o mladim igračima, Jankoviću, Aliloviću, kao i Stjepanoviću. "Odličan je bio Janković, radio je ono što smo tražili od njega, bio je miran na lopti, pritiskao odbranu, ispunio je zahtjeve. Nije mu bilo lako, zadovoljni smo i sa njim i Alilovićem. To je za meni najveći dobitak utakmice, kada pogledate u zapisniku koliko je bilo igrača iz omladinske škole. Dobili su šansu i dobijaće je. Od ponedeljka, kada dođe novi trener davaće im i on šansu, jer to zaslužuju. Pričali smo sa njima, rekli smo im da zaslužuju da su tu, da je Partizan njihov klub, da su prošli cijelu omladinsku školu. Nisam mogao da im obećam da će dobiti priliku ,iako sam donekle znao, rekao sam im da budu mirni, opušteni i da niko od njih ne očekuje da daju gol ,nego da igraju onako kako znaju. Bili su dobri na treningu. Mita Janković je debitovao, a juče je imao prvi trening. Svaka čast kako je prihvatio zahtjeve, Alilović je tu duže, manje je igrao, ali je bitno da su debitovali. Moram Matiju Stjepanovića da istaknem. Veliki je profesionalac i partizanovac, dugo nije igrao. Ne mogu da vam opišem kako se ponašao, svaki trening maksimalno. Nije uputio nijednu lošu riječ iako mu je bilo teško što ne igra. Zatvorio je utakmicu, uradio ono što smo tražili, Radnički je bio bezopasan kada je on ušao. Nije debitant, ali je odigrao prvi meč posle dugo vremena", zaključio je Jovanović.