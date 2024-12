FK Partizan je predstavio, makar privremenog, naslednika Save Miloševića.

Pred zaostali meč petog kola Superlige Srbije protiv Radničkog iz Niša na stadionu "JNA" Partizan je na konferenciji za medije predstavio novog šefa struke. Nakon odlaska Save Miloševića ranije je najavljeno da će novo rešenje na klupi biti tu za naredna dva meča, od kojih se prvi igra u Humskoj od 16:30.

Novi trener biće dugogodišnji defanzivac crno-bijelih Marko Jovanović, do sada pomoćnik u stručnom štabu."Bio sam do sada igrač, tako sam se pojavljivao, ovo je neki drugi put za mene. Dobar dan svima. Htio bih sve da vas pozdravim, znate svi kakva je situacija. Prvo bih htio da iskoristim priliku da u svoje ime i u ime stručnog štaba koji je ostao da se zahvalim Savi Miloševiću i njegovim pomoćnicima Nenadu Cvetkoviću i Marku Stojanoviću na svemu. Imali smo lijepu saradnju i da im poželim sve najljepše u nastavku karijere", rekao je on na startu konfenerencije za medije.

Ovaj 36-godišnjak iz Arilja ponikao je u omladinskoj školi crno-bijelih, nakon Teleoptika igrao je za Partizan prvo od 2007. do 2011, a onda 2016. godine i ima preko 100 nastupa u crno-bijelom dresu. Igrao je u inostranstvu za Vislu, Bnei Jehudu, Larisu, Borac iz Banjaluke, a završio je karijeru u sezoni 2022/23 nakon perioda u Proleteru iz Novog Sada i Železničaru iz Pančeva.

Utakmicu sa Radničkim je u petom kolu trebalo da vodi Aleksandar Stanojević, ali je on ubrzo napustio ekipu. Nakon toga na čelo stručnog štaba došao je još jedan povratnik Savo Milošević, ali je i on posle neslaganja sa aktuielnim rukovodstvom otišao, zajedno sa nekoliko pomoćnika iz stručnog štaba.

