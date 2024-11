Rasim Ljajić je govorio o svom mandatu u Novom Pazaru, uspjehu koji je taj klub ostvario, ali i o gorkom ukusu koji je ostao.

Izvor: Screenshot / YouTube / @WishGo

Rasim Ljajić postao je novi predsjednik Partizana, ali je opšte poznato da je Novi Pazar njegova prva ljubav. Tako je Ljajić govorio o funkciji u bivšem klubu, ali je i pored velike želje da pomogne timu, na kraju, odlučio da napusti Pazar. Kao posljedicu naveo prezasiženje od ljudi koji nisu cijenili njegov rad.

"Tamo je prošle sezone budžet bio 500.000 evra, sad je 1.000.000. Bili smo deveti u ligi, a nedavno smo izgubili od Partizana 3:4, koji godišnje troši 22.000.000 evra. Svakog igrača smo provjeravali deset puta, raspitivali se kod njegovih bivših saigrača i trenera, sveli mogućnost greške na minimum, ponašali smo se domaćinski, ali... Smučilo mi se u Pazaru što toliki moj trudi nije vrednovan i cijenjen od ljudi i javnosti", započeo je priču o Novom Pazaru Rasim Ljajić u podkastu "Viš end gol".

"Nikad ne govorim u prvom licu, ali radili smo na mišiće. Misle da novac s neba pada, a ne znaju da su u klubu zaposlena svega petorica ljudi i da smo nas dvojica, trojica držali sve na leđima. A ovdje (u Partizan, op. au) ih ima 300", bio je jasan Ljajić.

"Daješ sebe, daješ sve što znaš i možeš, ali mi se smučilo što samo minus imam od toga. Svaki incident koji se dolje desio meni se fakturisao, a ja ni’ luk jeo, nit’ luk mirisao. Stanite ljudi! Stalno je bilo nekih nezadovoljstva, podbadanja, stavljanja klipova u točkove. Taman krenemo oni (navijači) napadnu golmana, posle toga bacaju baklje, zatim uđu u svlačionice i ne možete da igrate, jer je FSS kaznio Novi Pazar. Umjesto podrške imao sam kontra situaciju".

Ljajić je potom objasnio kako je izgledao boravak u klubu. "Novi Pazar kao grad nema veći brend od fudbalskog kluba. Ni famerke, to je umrlo devedesetih godina. Ima ljudi kojima nije interes da FK Novi Pazar bude brend. Ima do mentaliteta, ali je nekad i lično. Kombinacija svega i svačega. Imate one koji su bili ranije, pa su doveli klub do nivoa da igra niže lige, a onda smo ga mi podigli. Kad je neko uspješan, a neko nije, onda – ruši".

Imao je još štošta da doda. "Imate i aspekt roditelja. Dok je klub bio u nižim rangovima igrala su uglavnom pazarska djeca i to je normalno. Sad, kad je u Superligi, dovodimo sa strane, ali se javlja nezadovoljstvo, kroz pitanje „što moje dijete ne igra?“. Kao da je neko lud da ne stavi naše dijete ako je kvalitetno, a mi dovodimo igrače iz Konga i Nigerije. To je kombinacija svega i svačega. Na sve to navijačke grupe, različite grupacije koje su se nameračile da preuzmu klub i govore hajde da pravimo što je moguće više problema kako bismo se mi tu ušetali", zaključio je Ljajić.