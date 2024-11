Fudbaleri Crne Gore večeras dočekuju Tursku u posljednjem meču grupe B4 UEFA Lige nacija. Duel u Nikšiću počeće u 20 sati i 45 minuta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Sokoli“ su bez pobjede u prethodnih pet utakmica, dok je Turska lider grupe i bod joj je dovoljan da izbori plasman u Ligu A.

"Reprezentacija su koja je u ovom trenutku među 10 u Evropi, odigrali su odlično Evropsko prvenstvo, imaju igrače iz najjačih klubova svijeta. Dolaskom Montele dobili su na samopouzdanju, imaju širinu, jaku domaću ligu. Gledali smo i analizirali njihov meč sa Velsom. Turska je odigrala odlično, imala 25 šuteva, nije iskoristila penal, na kraju se Vels odbranio", istakao je selektor Robert Prosinečki.

Problemima nema kraja, Jovović će zbog temperature najvjerovatnije preskočiti večerašnji meč.

Jovović ima temperaturu, najvjerovatnije neće moći da igra sjutra, vidjećemo. Formaciju ćemo malo promijeniti pošto su nam dva beka suspendovana zbog kartona", zaključio je Prosinečki.

Prosinečki je pozvao još dvojicu igrača iz Meridianbet 1.CFL za utakmicu posljednjeg kola UEFA Lige nacija sa selekcijom Turske. U pitanju su univerzalac Mornara Milan Vušurović i defanzivac Dečića Robert Đeljaj.

Reprezentacija Turske još uvijek ima šansi da se plasira u Grupu A, kako kaže Janković, ne treba previše govoriti o njihovom kvalitetu.

"Ukoliko Turska pobijedi ili remizira oni idu u grupu A, samim tim što se bore za to, onda zaslužuju da budu tamo. To su igrači koji igraju u Real Madrid, Benfiku, Interu, ne trebe previše govoriti o njihovom kvalitetu. Imaju priliku da se plasiraju u Grupu A, to im je cilj, biće motivisani, čeka nas težak meč u specifičnom trenutku kada smo u krizi. Na nama je da damo maksimum i da ostvarimo dobar rezultat", kazao je vezista Janković.