Filip Ugrinić neće igrati za Švajcarsku protiv Srbije.

Izvor: Profimedia/ IMAGO

Murat Jakin ima nove probleme! Selektor Švajcarske je sada ostao bez još jednog igrača i to bez Filipa Ugrinića. Srbin rođen u Lucernu neće upisati četvrti nastup za nacionalni tim pošto je povrijeđen i morao je samo nekoliko sati pred utakmicu da bude precrtan. Uprkos tome, rekao je Jakin na konferenciji da njegov tim "ima sve u svojim rukama".

Švajcarci su u Leskovcu izgubili 2:0 od Srbije, a sada je prema informacijama najpoznatijeg švajcarskog medija "Blika" upravo Ugrinić precrtan zbog problema sa mišićem. Nije sigurno da li će on biti u sastavu za duel sa Španijom u ponedeljak, ali do duela sa "orlovima" se sigurno neće oporaviti.

Ugrinić je karijeru počeo u rodnom Lucernu gdje je bio jedan od ključnih igrača godinama, pa je čak osvojio i jedan kup. Prešao je 2022. godine u Jang Bojs i igrao je u Beogradu protiv Crvene zvijezde. Primjećen je, ali Srbija je kasno reagovala. Do tada je već prošao sve omladinske kategorije Švajcarske, a kada je upitan da li je bilo kontakta sa savezom Srbije rekao je da je Srbija zakasnila.

"Kako bih vam rekao, neću ništa loše reći, ništa tu nije bilo protiv Srbije. Jednostavno, da su oni bili u kontaktu sa mnom, selektor Srbije bi znao kako se ja zovem. Jednostavno, ljudi iz Švajcarske su pričali sa mnom, to je prevagnulo. Srbija i ja nismo bili u kontaktu prethodnih mjeseci, to nije tačna informacija. Zvali su me dvije nedelje prije reprezentativne pauze (utakmice protiv Bugarske prim.aut.), a ja sam se tada već odlučio da ću nositi dres Švajcarske", rekao je Ugrinić jednom prilikom.

(MONDO, N.L.)