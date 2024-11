Cijene paketa ulaznica za utakmice sa Islandom i Turskom su 20 eura za zapadnu tribinu i 10 eura za istočnu tribinu.

Izvor: MONDO

Prodaja ulaznica za utakmice petog i šestog kola B UEFA Lige nacija sa selekcijama Islanda i Turske počinje sjutra na biletarnici SC „Nikšić“, saopštili su iz Fudbalskog saveza Cren Gore.

Ulaznice za posljednje mečeve naše selekcije u 2024. godini prodavaće se u subotu od 10:00 časova do početka meča sa Islandom (18:00 časova), kao i u ponedjeljak od 10:00 do 17:00 časova i utorak od 10:00 časova do početka utakmice Crna Gora - Turska (20:45 časova).

Cijene paketa ulaznica za utakmice sa Islandom i Turskom su 20 eura za zapadnu tribinu i 10 eura za istočnu tribinu.

Ulaznice je moguće kupiti i odvojeno za utakmicu sa Islandom odnosno Turskom, i to po cijeni od 12 eura za zapadnu tribinu i 7 eura za istočnu tribinu.

Držvljani Republike Turske ulaznice za utakmicu koja se igra 19.11.2024. godine mogu kupiti isključivo posredstvom Fudbalskog saveza Turske.

U skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju nasilja na sportskim manifestacijama, svi navijači koji žele da kupe ulaznice obavezni su da, prilikom kupovine ulaznice, dostave sljedeće podatke: ime i prezime posjetioca utakmice i broj i naziv identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš).

U FSCG savjetujuda zbog neometanog toka prodaje ulaznica svi kupci mogu sa zvaničnog sajta fscg.me, preuzeti formular koji je neophodno popuniti i predati na prodajnom mjestu prilikom kupovine ulaznica.