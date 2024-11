Siniša Mihajlović satima je kuvao i kuvao zbog svog "zeta", a onda je eksplodirao. Kamere su sve zabilježile i cijela Italija je vidjela.

Izvor: Youtube

Velikan srpskog fudbala Siniša Mihajlović (1969-2022) ostavio je za sobom šestoro djece, suprugu Arijanu sa kojom je bio decenijama u velikoj ljubavi i ogroman trag u svakoj sredini u kojoj je radio - i kao igrač i kao trener.

U Italiji je živio skoro 30 godina, tamo zasnovao porodicu i dopustio Italijanima da ga dobro upoznaju i da saznaju koliko su mu najbliži iznad svega. Znajući to, oni su to iskoristili da mu smjeste jednom prilikom u urnebesnoj skrivenoj kameri, u kojoj je u glavnoj ulozi bio njegov lažni "zet".

U dogovoru sa Mihinom suprugom Arijanom i ćerkom Viktorijom Mihajlović, koja je dobila ime po Sinišinoj majci, organizatori su se dogovorili da Siniši smjeste tako što će mu predstaviti "zeta" starijeg od Viktorije 13 godina. Ona je tada imala 20, on "33" i bio je toliko neprijatan prema Siniši da se cijela Italija smijala Mihajlovićevim reakcijama, dok je on kuvao u sebi, mijenjao boje i na kraju otvoreno prijetio i "zetu" i njegovim prijateljima.

"Zvala me je Viki i rekla mi je da se zaljubila u jednog polu-muzičara", rekla je ona Siniši

"Ne može da nađe nekog normalnog", uzvratio je Siniša

"Pokazaću ti fotografije, zove se Loris", najavila mu je Arijana, mada on sigurno nije bio spreman za ono što će vidjeti.

"Koliko ima godina"

"Mislim da je 34", kazala je ona, na šta je Mihajlović ostao potpuno zaleđen.

"Je*ote, 13 godina je stariji od nje!", rekao je Siniša, a njegov izraz lica je govorio sve.

Uslijedio je zajednički odlazak na večeru, na kojoj je Sinišin "zet" Loris radio sve što je mogao da Mihajloviću bude što neprijatnije. Zakasnio je 50 minuta, dodirivao je Mihi viljuškom hranu, pa je i prstima pipao po njegovom tanjiru, non-stop je ustajao do Srbina, ljubio ga u obraz, slikao se sa njim... I konstantno ponavljao "Tatice" ("Papi"), što je Mihajloviću najprije bilo smiješno, a onda mu je bilo sve neprijatnije.

"Koliko godina imaš?", pitala ga je Mihajlovićeva supruga

"34", kazao je "zet" plačnim glasom, a Miha je samo bijesno klimao glavom

"Tih si tatice", dodatno mu je utrljao so na ranu, pa otišao u toalet

"Hoću da ga ošamarim"

"Hoću da ga ošamarim... Da uhvatim za nos i razbijem mu glavu. Nadajmo se da će se ovo uskoro završiti", kazao je tada Miha supruzi.

Kada se vratio "zet" i nastavio da se obraća Mihajloviću sa "Papi", Siniša mu je odbrusio: "Zaboravi na to je*eno 'papi'"

"Da li si ti glup ili se praviš glup? Baš me briga za šalu, to nema veze sa šalom, jer sada postajem ljut. Ozbiljno ti kažem, zabolje me", vikao je Mihajlović, a "zet" mu je za to vrijeme hrabro prilazio, tražeći fotografiju, video-snimak za svoju majku...

U jednom trenutku je i zapjevao pjesmu o Viktoriji "svojoj maloj ciganki", podrigivao je, prosipao sok na Mihajlovića, a vrhunac je nastupio kada su došli i njegovi "prijatelji" i svi zajedno pjevali u restoranu za Mihajlovića.

"Tišina u restoranu smo. Nisi razumio šta sam rekao? Došao si ovdje da se zajebavaš sa mnom?!", govorio je Mihajlović, dok mu je "zet" klicao zajedno sa prijateljima koji su došli da mu pjevaju.

Kada su organizatori vidjeli da Siniša ustaje i da se sprema da ode (ili da uradi nešto drastičnije), prišli su mu i objasnili da je sve skrivena kamera. Pogledajte koliko je bio bijesan.

"Malo mi je falilo da ga prebijem", viknuo je Mihajlović uz široki osmijeh kada je sve shvatio

Viktorija Mihajlović je rođena u Rimu 1997. godine a pre nekoliko mjeseci ostavila je dirljivo pismo koje joj je pokojni otac napisao jednom prilikom.

"Želim ti da pronađeš čovjeka koji će te voljeti bar približno kao što te volim ja. Takođe, bez obzira koliko god te bude volio, nikada te neće voljeti beskonačno kao što ja volim tebe. Tata", napisao je tada Mihajlović.

Koliko je bila vezana za Mihajlovića pokazuje i time što svakodnevno objavljuje njegove fotografije na svom Instagram nalogu.