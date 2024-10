Mančester junajted nastavlja da bilježi loše rezultate, a navijači nastavljaju da traže otkaz za Erika ten Haga...

Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Mančester Junajted je posle devet kola u Premijer ligi bliži zoni ispadanja nego borbi za titulu. Ima samo 11 bodova, gol razliku -3, dok je Ipsvič koji je prvi "ispod crte" na četiri boda. Primjera radi: Mančester siti, koji je prvoplasirani pred derbi meč Arsenala i Liverpula, ima 23 boda.

"Crveni đavoli" izgubili su u subotu od Vest Hema, tima koji je bio u velikim problemima u dosadašnjem toku sezone sa 2:1. Bio je to četvrti poraz Junajteda koji je tako za devet mečeva dao samo 8 golova i primio 11. Mučenje traje i to svi vide, navijači su nezadovoljni i traže otkaz za Erika Ten Haga!

Nije to ništa novo, Holanđanin je na udaru još od prošle sezone, ali kada god ga na konferenciji za medije o tome pitaju, on podsjeća da "ima trofeje i da je osvojio tri Kupa od kada je došao". Za to vreme se trofejni klub bruka, često ga ismijevaju, pa je od tima koji je bio strah i trepet u Evropi postao predmet ismijevanja.

Hoće li Ten Haga otpustiti? Šanse postoje, ali nisu velike. Razlog je jasan. Najbolji svjetski treneri ne žele da dolaze u klub koji je u rasulu, bez obzira na dolazak novog rukovodstva. Znaju to i ljudi u klubu i veliko je pitanje kakve će korake preuzeti. Uz to bi i u slučaju otkaza morali da mu isplate oko 16 miliona funti, a po otkazu za Sera Aleksa Fergusona vidi se da paze na svaki peni. Britanski mediji su prije nekoliko nedjelja pisali i da je njegov pomoćnik Rud van Nistelroj kandidat da ga zamijeni, pa makar i privremeno.