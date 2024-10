FK Čukarički oglasio se saopštenjem posle poraza u meču protiv Partizana u Humskoj.

U Fudbalskom klubu Čukarički su ljuti posle utakmice protiv Partizana, u kojoj su doživjeli poraz 1:3. Nekoliko sati nakon meča pred više od 17.000 gledalaca, oglasio se sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.

Oštrim tonom, on je poručio da je meč "riješen između dva poluvremena" i na tome je ironično čestitao "gospodi u odijelima" iz centralne lože stadiona u Humskoj.

Matijašević je rekao da je penal za Partizan pri rezultatu 0:1 dosuđen "posle obostranog povlačenja" i ukazao je na to da nije bilo provjere situacije u kojoj je Čukarički tražio penal pri rezultatu 1:1.

Pročitajte oštro saopštenje Vladimira Matijaševića.

"Trebalo je to da bude derbi kola, utakmica posle koje će se pričati o sjajnoj atmosferi, punim tribinama, lijepim potezima, golovima. I da posle te utakmice svi budu zadovoljni, i pobjednik i poraženi. Umjesto toga, viđen je skandal na stadionu u Humskoj ulici, posle kojeg bride obrazi srpskom fudbalu".

"Partizan je pobijedio posle preokreta, ali je meč riješen pri vođstvu našeg tima od 1:0. I to između dva poluvremena, i na tome "čestitamo" gospodi u odijelima iz centralne lože stadiona u Humskoj ulici. Ako je to Partizan kakav želite da stvorite, na dobrom ste putu".

"Sve što je viđeno u Humskoj degradacija je srpskog klupskog fudbala. Ovako ne možemo naprijed. I pored činjenice da je država pomogla Partizanu kao nikad prije, da je prije samo nekoliko dana direktno uplatila novac za evropsku licencu, i to se ne krije, i pored činjenice da naš rival ima neuporedivo veći budžet, nisu mogli da nas savladaju 11 na 11".

"Igrači Čukaričkog odigrali su najbolji meč u sezoni, stručni štab je sjajno pripremio utakmicu, bilo je prelijepo gledati mlade momke sa Banovog brda kako plešu po terenu u Humskoj. Bili su svi zatečeni onim što su vidjeli u prvom poluvremenu, pa su očigledno morali da reaguju u pauzi. I odradili su 'posao' onako kako im je nalogodavac to tražio. Jedanaesterac za Partizan posle obostranog povlačenja u 54. minutu, koji minut kasnije sudije se nisu oglasile posle očiglednog prekršaja nad Miladinovićem u šesnaestercu crno-belih. U oba slučaja nije bilo ni provjere iz VAR sobe, da su provjeravali, morala bi "gospoda" u crnim odijelima, inače kumovi, dodatno da se brukaju".

"Glavni sudija je još u prvom poluvremenu dao žuti karton Marku Dociću, a posle prvog prigovora našeg kapitena direktno mu je poručio: 'Hoćeš da ti dam crveni karton'? Zar se tako poštuje kapiten, koji je rekorder po broju odigranih mečeva za klub koji je konstantno u vrhu srpskog fudbala? Već tada bilo nam je jasno u kom smjeru će ići utakmica, ukoliko naši igrači ne podlegnu pritisku sa tribina".

"A oni su odigrali fantastično, i za to će biti nagrađeni. Sa trojicom bonus igrača u startnoj postavi, dvojicom koja su dobili šansu sa klupe, Andrejom Bačaninom, debitantom u prvom timu Čukaričkog, i to na ovakvoj utakmici! I zbog svega toga molimo predsjednika Aleksandra Vučića da nas uzme u zaštitu. Nije nam jasno zbog čega svi sabotariju Čukarički. Vjerovatno zbog toga što nismo dobili dinara od države, što sami punimo svoj budžet, što poslujemo onako kako to red nalaže i što veliki broj porodica živi od ovog kluba. I vjerovatno zbog činjenice da porez, za razliku od mnogih drugih, pa i našeg večerašnjeg rivala, plaćamo na vrijeme, u dinar, bez dana zakašnjenja".

"Uostalom, pominjao je to i predsednik Vučić kao svijetli primjer u nekoliko navrata, i to nam prija. Zbog toga molimo gospodina Vučića da, zbog dobrobiti srpskog fudbala i 300 dječaka koji treniraju u Čukaričkom, obrati pažnju na stvari koje su se dogodile u Humskoj. I ne samo tu, naš tim nije imao ravnopravno suđenje ni u Novom Pazaru, niti u nekim drugim mečevima, u kojima smo žestoko oštećeni".

"Što se tiče našeg protivnika, želimo da ih podsjetimo da istorija ne počinje danas, ali i da moraju da znaju da im je Čukarički mnogo puta van terena pomogao i pružio ruku u trenucima kada je posrnuće Partizana moglo da bude i očitije, a bruka velikana veća. Jasno da takve ustupke ne treba pominjati ako se učine, ali ipak obavezuju na elementarno poštovanje koje je u više segmenata izostalo… Čukarički će nastaviti da radi i da se bori na fer i sportski način. I samo tako naš fudbal može da napreduje. Ne tražimo nikakvu vrstu pomoći, ne tražimo da nas bilo ko gura, da nam pomaže. Tražimo samo ravnopravne uslove na terenu, kad su već van terena stvari sasvim drugačije. I ništa više od toga!"