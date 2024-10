Kapiten Novopazaraca poslao poruku pristalicama kluba

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbaleri Novog Pazara izaći će na teren i ugostiti Partizan u ponedeljak, poručio je kapiten ekipe Adem Ljajić.

Novi Pazar će u ponedeljak od 16 časova ugostiti crno-bele u poslednjoj utakmici 12. kola Superlige, i to pred praznim tribinama.

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije "zaključala" je stadion zbog propusta u organizaciji meča sa Radničkim 1923 iz Kragujevca. Ta odluka je izazvala revolt pristalica kluba, koji su organizovali protestnu šetnju i poručili da utakmice neće biti. Navijači su posjetili i trening, gdje su razgovarali sa fudbalerima i stručnim štabom.

Ispred kluba se na konferenciji za medije obratio kapiten Adem Ljajić, potom prvotimac Almedin Ziljkić, trener Tomislav Sivić i generalni sekretar Fikret Međedović.

"Po ko zna koji put dešavaju se stvari kojima nismo zadovolji mi iz kluba i navijači. Fudbalski savez Srbije godinama radi neke stvari protiv nas, tačnije ljudi koji odlučuju o disciplinskim mjerama. Devet godina Pazar nije igrao pred navijačima protiv Crvene zvezde, četiri ili pet protiv Partizana. To su činjenice i to ljuti naše navijače, koji su tražili da u ponedeljak ne igramo. Navijači, ipak, moraju da razumiju da mi ne snosimo krivicu zbog odluka Disciplinske komisije FSS, a ako se utakmica ne odigra možemo biti drastično kažnjeni. Ne možemo da se igramo sa karijerama 25 momaka. Prošlo je ovdje dosta legendi tokom niza godina, ko sam ja da odlučujem o sudbini kluba!? Ni ja, ni bilo ko od momaka. Mi navijače razumijemo i podržavamo, ali moraju i oni nas. Nismo mi ti koji odlučuju o nekim stvarima. Zna se ko je kriv i čija je odgovornost. Ja ih ne znam i ne poznajem, ali ti ljudi moraju da se promijene. Ovo je veliki klub sa armijom navijača, koji ne zaslužuju da budu spriječeni da dođu na stadion. Hvala navijačima u moje i u ime momaka iza mene. Oni su naš 12. igrač, mi ćemo davati maksimum na terenu. Moraju samo da razumiju da mi moramo na teren. Niko nas nije prisilio, ali ovo su činjenice. Imam 33 godine i ne želim da me kazne s dvije godine neigranja, što bi bio kraj moje karijere", rekao je Adem Ljajić.

Trener Tomislav Sivić kaže da razumije navijače jer se suočavaju s velikim nepravdama i frustracijama.

"Stav kluba je da se igra, a mi smo profesionalci. Ne znam da li u Srbiji postoji ovako iskrena ljubav navijača. Svuda idu s nama, pripremali su koreografiju za pamćenje. Molim ih da nas razumiju. Mi pričamo jedino na terenu - bez njih, ali za njih", dodao je Sivić.