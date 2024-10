Navijači Majnca brutalno su prozvali Jirgena Klopa zbog toga što je postao dio korporacije Red Bul.

Navijači Majnca ne mogu da oproste to što je Jirgen Klop postao dio korporacije Red Bul i stao na čelo njenog fudbalskog sektora.

"Zaboravio si sve čemu smo te naučilI", piše na velikom transparentu raširenom na utakmici Majnc - Lajpcig. Takođe, citirana je i Klopova izjava: "Volim ljude do tačke na kojoj me razočaraju". Uz to, njegovo prezime iskorišćeno je za igru riječi na njemačkom jeziku, "Da li si lud?" ("Beklopp" na njemačkom).

U fudbalskom sektoru kompanije Red Bul funkcioniše niz klubova na nekoliko kontinenata, Red Bul Salcburg, RB Lajpcig, Njujork Red Buls...

Poznato je da navijači mnogih klubova u Njemačkoj imaju izrazito loše mišljenje o Red Bulu i njegovom fudbalskom sistemu i timovima koji u njemu funkcionišu, a koji nazivaju "plastičnim". Austrijska kompanija za proizvodnju energetskog pića na čelu sa pokojnim gazdom Ditrihom Matešicem, kupila je 2005. Austriju Salcburg i napravila Red Bul Salcburg, najdominatniji tim u toj zemlji u poslednjih 15 godina.

U Njemačkoj, Red Bul je 2009. kupio licencu za takmičenje niželigaša Markranšteta. i počeo uspon RB Lajpciga koji je manje od decenije kasnije igrao četvrtfinale Lige Evrope, potom postao redovan učesnik Lige šampiona, a prošle sezone je u njoj igrao i nokaut fazu, nakon što je bio rival Crvene zvezde u grupi.

Jirgen Klop vodio je Majn od 2001. do 2008. godine, potom prešao u Borusiju Dortmund, učinio je šampionom Njemačke i vicešampionom Evrope, a potom je u Liverpulu pisao istoriju osvojivši prvu titulu Premijer lige za taj klub, uz trofej Lige šampiona. Novi posao u Red Bulu Klop će preuzeti od početka 2025. godine.