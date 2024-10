Španski napadač Alvaro Morata priznao je da ima ozbiljnih problema sa mentalnom bolešću i da je malo falilo da ne igra na nedavno završenom Evropskom prvenstvu.

Izvor: Profimedia

Morata je predvodio Špance do titule prvaka Evrope.

"Kada ti je zaista teško u situaciji kao što je moja, krene depresija, pa napadi panike. Nije važno čime se baviš, kakva ti je životna situacija, jer kada to krene, osjećaš se kao da je unutar tebe druga osoba protiv koje se boriš svakog dana i svake noći. Za mene je pritisak u Španiji bio nepodnošljiv i odlazak odatle je najbolja odluka koju sam donio", objasnio je Morata svoju odluku da ode iz Atletiko Madrida.

"Bilo mi je grozno. Mislio sam da više neću moći da obujem kopačke i izađem na teren. Ali zahvaljujući mnogim ljudima: Simeoneu, Kokeu, Atletikovom izvršnom predsjedniku Migelu Anhelu Gilu, mom psihijatru... Vi nas gledate na TV-u i društvenim mrežama, ali to je često nerealan dojam nas i naših života. Tri mjeseca prije EURA ozbiljno sam razmišljao da ostavim fudbal. Nisam znao šta mi se događa, ali sam znao da je jako komplikovano i osjetljivo. Ovako ću to da pokušam da objasnim: u istom trenutku shvatiš da isto, a to je fudbal, i voliš i mrziš najviše na svijetu".