Luis Enrike u dokumentarcu o sezoni Pari Sen Žermena žestoko kritikovao Barselonu i svog nekadašnjeg igrača. Pristao je da ispadne iz Lige šampiona, ali pod jednim uslovom.

Izvor: Profimedia

Luis Enrike, trener Barselone, u dokumentarcu o Pari Sen Žermenu veoma konkretno govori o Barseloni, klubu u kojem je bio zvijezda i kao igrač, a potom i trener. Na video-snimku iz svlačionice, u toku dvomeča četvrtfinala Lige šampiona 2024. protiv Barse, on je igračima u poluvremenu utakmice na Monžuiku u Barseloni konkretno rekao: "Ako bi trebalo da ispadnem iz Lige šampiona, ispašću tako što ću da igram fudbal".

U prvom meču dvomeča, u Parizu, Barselona je pobijedila 3:2. U revanšu je Barselona povela 1:0 golom Rafinje u 12. minutu, a onda je Usman Dembele u 40. minutu izjednačio na 1:1. Problem za domaće bio je crveni karton Ronalda Arauha u 29. minutu i uz postignuti gol za izjednačenje, Enrike je osjetio da se "momentum" mijenja i da njegov tim ima šansu. I bio je u pravu.

Bacao je flašice u poluvremenu u svlačionici, vikao na igrače, bodrio ih i ovo poručio: "Slušajte, ako ću biti eliminisan iz Lige šampiona, onda ću biti eliminisan iz Lige šampiona. To je u redu, ali to će se dogoditi tako što ću da igram fudbal"

"Na nas vrši pritisak šest igrača, ne 16. I nismo u stanju da iznesemo loptu do napadača", govorio je on dok je išao ka tabli. A kada je stao do nje, viknuo je: "Korekcije!".

"Centrala i strana da budu otvoreni. Svaki put kada dobijemo loptu, igraćemo. Da li ćemo da izgubimo? Već gubimo. Pustite da dodaje, to je u redu, ali mi ćemo pokušati da igramo", dodao je Enrike. Pogledajte snimak:

Por muy mal que me caiga Luis Enrique, este vídeo es una clase magistral de qué tienes que trasmitir a tus jugadores al descanso cuando han hecho una mierda de primera parte.pic.twitter.com/OgOAgsdsKC — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido)October 7, 2024

Enrikeova ekipa je preokrenula, pobijedila 4:1 jer su u nastavku golove dali Vitinja i Mbape (dva), a u polufinalu je bila eliminisana u dvomeču protiv Borusije Dortmund (po 1:0 u Parizu i Dortmundu).

Luis Enrike je u istom dokumentarcu veoma kritikovao i Ćavija, igračku legendu Barselone i svjetskog fudbala, koja je prošle sezone sjedila na klupi "Blaugrane".

"Znate šta bi bilo da je moj tim tako igrao?"

"Barselona tokom dvije sezone pod Ćavijem nije bila dominantan tim, niti je kontrolisala posjed. Da se to dogodilo u moje vrijeme, ne bi bilo samo kritika, bilo bi mnogo gore. Ako ste za Ćavija, onda biste ga nazvali 'Treći čovjek' (smatrajući da mu je mjesto uz Johana Krojfa i Pepa Gvardiolu). Ipak, ako ste neutralni i ako analizirate, nazvali biste ga trenerom za Eibar. Sa mnom je Barselona igrala sa svojim DNK, a to nije bio slučaj pod njim", kazao je Španac.

Luis Enrike je vodio Barselonu od 2014. do 2017. godine, sa njom osvojim dve titule, tri Kupa kralja, Ligu šampiona 2015, UEFA Superkup i titulu klupskog prvaka sveta. Pod Ćavijem, Barsa je od 2021. do 2024. bila šampion Primere 2023. i osvajač Superkupa Španije 2023. U Ligi šampiona je u tom periodu stigla najdalje do navedenog četvrtfinala, u kojem ju je eliminisao PSŽ pod vođstvom Enrikea.

Ove sezone, Barselonu vodi Hansi Flik, trenutno je prvoplasirana u Primeri sa tri boda više od Reala, a u Ligi šampiona će igrati protiv Crvene zvezde 6. novembra. U prva dva kola je izgubila na gostovanju Monaku (1:2) i kod kuće demolirala Jang Bojs (5:0).

Sa druge strane, Enrikeov Pari Sen Žermen počeo je učešće u Ligi šampiona pobjedom protiv Đirone 1:0 i porazom protiv Arsenala (0:2) u gostima.