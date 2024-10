Kakvu smo situaciju fvideli na kraju meča Notingem Foresta i Čelsija!

Izvor: Arena sport

Čelsi i Notingem Forest odigrali su dramatičan meč na "Stamford Bridžu", a u 90. minutu vidjeli smo pravi haos na terenu. Jurio je u tranziciji Notingem Forest loptu, trener Čelsija Enco Mareska stajao je tik pored terena ikada je fudbaler Foresta gurnuto Marka Kukurelju koji se vraćao u odbranu on je pokosio svog trenera i bacio ga na leđa!

To je razbijesnilo igrače Čelsija koji su kao meci doletjeli do te situacije i bili su riješeni da odbrane svog trenera i razračunaju se sa rivalom koji je gurnuo Kukurelju. Vidjeli smo ogromno komešanje na ivici tuče, a onda je iz pozadine do te situacije dotrčao Nikola Milenković i krenuo redom da razgrće!

Vidjeli smo snažnog štopera kako pomijera prvo svoje igrače i trera ih nazad ka svom golu, a onda je krenuo da se probija i kroz fudbalere Čelsija i da ih šalje van gužve. Na kraju se situacija smirila, a vidjeli smo u prenosu kako novi kapiten Srbije dijeli lekcije svojim igračima. Doduše to i ne čudi s obzirom da je Notingem Forest u tom momentu već bio sa igračem manje jer je Vord Praus izašao napolje zbog dva žuta u 78. minutu. Pogledajte ovu situaciju:

Tuča Notingem Forest - Čelsi

Na kraju je sudija pokazao žute kartoone Niku Vilijamsu i Matsu DSelsu sa jedne, kao i Marku Kukurelji i Leviju Kolvilu sa druge strane, a onda je produžio utakmicu 13 minuta. Ipak na kraju je ostalo 1:1, golove su postigli Kristijan Vud sa jedne i Noni Madueke sa druge strane.