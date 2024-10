Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović tvrdi da je Zvezda uticala na odluku da više ne analizira utakmice crveno-belih.

Fudbaleri Crvene zvezde ove sezone igraju u Ligi šampiona, a iako voli da izloži svoje mišljenje o svim fudbalskim temama, nekadašnji napadač Rade Bogdanović nema priliku da analizira te mečeve. Po njegovim rečima, čelnici Crvene zvezde uticali su na odluku da više ne bude pozivan u studio, jer im se zamerio komentarima tokom prethodnih utakmica.

Gostujući u emisiji "Jutro" na televiziji Prva Bogdanović je ispričao da mu je žao, ali da u poslednje vreme ne dobija priliku da prokomentariše nastupe Crvene zvezde na međunarodnoj sceni. Nakon toga, Rade je analizirao i dešavanja u crveno-belom taboru, uz osvrt na utakmice protiv Intera u Milanu i Partizana u Humskoj.

"Ja dosta pratim medije, dosta pratim utakmice i komentarišem. Žao mi je što ne ne komentarišem nastupe Crvene zvezde u Ligi šampiona. Tu sam se malo zamerio rukovodstvu Zvezde, pa su me sklonili. Al nema veze", rekao je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović tokom televizijskog gostovanja.

Bivši napadač Želje, Atletiko Madrida, Verdera i drugih klubova otkrio je i na šta tačno misli. Po njegovim rečima, veoma mu je žao što nema priliku da analizira utakmice crveno-belih jer tu uvek ima materijala. "Kad ste me videli poslednji put da komentarišem utakmice Zvezde? Kada sam rekao da bi me bilo sramota da sam kupio Kulibalija, tada su me sklonili, u meni su videli protivnika i neprijatelja, a trebali su da vide besplatnog konsultanta. Oni imaju plate desetine hiljada evra, a ja sam im besplatno rekao to. Žao mi je. Kad Zvezda igra ima jako puno mesa za analizu, ali eto, ja to ne komentarišem", dodao je Bogdanović.