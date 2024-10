Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović dotakao se situacije u Partizanu.

Izvor: TV Prva/screenshot

Tešku situaciju u Partizanu, koji tek čekaju velike promjene u upravljačkoj strukturi, komentarisao je nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović. Gostujući u emisiji "Jutro" na televiziji Prva Bogdanović je isticao u prvi plan situaciju u crno-bijelom taboru, za koju smatra da je katastrofalna.

Upitan da prokomentariše šta to fali Partizanu u ovom trenutku, Rade Bogdanović se prvo zamislio, a zatim detaljno objasnio svoj neočekivani odgovor. Po navodima nekadašnjeg fudbalera, sunovrat u klubu traje toliko dugo da sada više u Humskoj nema nikog ko bi mogao da organizuje farbanje ograde na stadionu.

"Partizan će biti gori nego Hajduk. Fali im domaćin, da organizuje radnike da ofarbaju ogradu na stadionu. Ne treba milion da budete uredni i čisti. To im treba za početak. Otišao je gospodin Vučelić, otišao je gospodin Vazura. Sunovrat Partizana nastupio je kad je duh Nenada Bjekovića nestao sa stadiona, kad se Žarko Zečević povukao. Jedan je držao sportski sektor, drugi finansije. Izbacili su Bjekovića, Vargu, Živkovića, Prekazija, Klinčarskog... Za osam godina su stvorili jednog igrača. Znate koja je uvreda da u Srbiji jedan Partizan izbaci samo jednog fudbalera iz omladinske škole? Ne možete da izbacite Prekazija i Klinčarskog! Nisu znali da proizvode, a Partizan je živeo od toga. Oni su se uništili unutar kluba. Dobrim dijelom su ih uništili i bivši fudbaleri. Oni su ih dovodili, država im je davala novac. Ministar Siniša Mali obloge stavlja već sada jer će morati da im plati za licencu, a dužni su i Bogu i narodu", rekao je Rade Bogdanović.

Doskorašnjeg trenera Aleksandra Stanojevića nakon lošeg početka naslijedio je povratnik Savo Milošević, koji će imati težak zadatak. Smatra Bogdanović da neće moći da promijeni mnogo jer je igrački kadar nedostojan Partizana, a pojačanja nisu adekvatna za ambicije koje crno-bijeli uvijek moraju da imaju.

"Šta može Milošević? Ništa. Ne može se ekipa napraviti preko noći. Pojačanja su kao da su ih skupljali u izbjegličkom kampu. Trećerazredna pojačanja, to navijači treba da znaju. Znamo da su igrači Partizana plaćeni milione eura, da imaju po 50, 60, 70 hiljada eura mjesečno. Treba ih oterati i dovesti druge. A nije Savo Milošević Ferguson. Nisam siguran da ima čarobni štapić. To jako teško ide. Nije meni jasno što je on to prihvatio, vjerovatno lova. Treneri su ozbiljno plaćeni. Oni nemaju rezultate. Stanojević je imao 55.000 eura, to je plata 35 hirurga na mjesečnom nivou. Kad imate rezultate, ne poredite te stvari. Milojević u Zvezdi ih ima. Na Zapadu to drugačije funkcioniše. Dijete vam ne radi, a mnogo troši. Pa sine, smanji! Na Zapadu imate vlasnike koji daju svoj novac televiziju koja je najvećim dijelom uključena. Ovde nije tako. Meni je najsmešnije kad počnu kukati koliko im država daje. Ćuti, daje ti koliko ti daje. Kome više daje država, a ti prodaš kapitena za 1.500.000 eura, prihoduješ pola od toga i plaćaš četiri trenera", rekao je bivši fudbaler.