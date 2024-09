Aktuelni šampion ABA lige sezonu u regionalnom takmičenju počeo je porazom od novajlije, tek oformljenog Dubaija.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je novu sezonu ABA lige počela porazom od Dubaija! Aktuelni šampion regiona poražen je na gostovanju novoformiranom Dubaiju, timu koji debituje u zvaničnim takmičenjima ove sezone. Dubai je na svom parketu, pred oko 17.000 navijača među kojima su bili i brojni navijači gostiju, savladao Zvezdu 86:84!

U impresivnoj atmosferi dva tima su prikazala veliku borbu obilježenu ličnim greškama, ali i fantastičnim pogocima za tri poena. Domaći tim je u šutu sa distance predvodio Klemen Prepelič, dok su raspoloženi bili i Avudu Abas i Nemanja Dangubić. Kod gostiju su sa distance bili precizni Nikola Kalinić (4/7) i Nemanja Nedović (2/3), koji su uspijevali da vrate ekipu u meč nakon isključenja Miloša Teodosića koji je impresivnu partiju završio napravljenom tehničkom, pa nesportskom greškom.

Prije toga je Teodosić bio jedan od najboljih pojedinaca na parketu. Njegovo pojavljivanje na terenu istopilo je 17 poena prednosti Dubaija u drugoj četvrtini, a razigrao je cijeli tim prepoznatljivim asistencijama. Ipak, Dubai je u i trećoj dionici uspijevao da stigne do dvocifrene prednosti, pa je Zvezda nekoliko puta morala da se vraća u ovu utakmicu.

Na kraju nije uspjela da napravi i poslednji korak. Nakon što se odbranila od Nejta Mejsona na nekoliko sekundi do kraja, Zvezda je imala napad za pobjedu. Kodi Miler-Mekintajer krenuo je u napad, prenio loptu i namjestio se za šut - nije bio ni blizu. Promašio je sve kada je šutirao za pobjedu, a na semaforu je ostalo nešto više od sekunde i po. To nije bilo dovoljno da Zvezda još jednom stigne do pobjede.

Dubai: Ravena, Mejson 18, Dangubić 8, Uskoković 3, Abas17, Prepelič 16, Bertans 6, Tejlor, Vilijams 9, Anđušić 4, Radošević 2, Duverioglu 3.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 10, Kenan 13, Teodosić 3, Davidovac 5, Mitrović 12, Kalinić 16, Dobrić, Bolomboj 2, Gedraitis 9, Plavšić 1, Nedović 11, Jago 2.