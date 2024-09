Endi Bara je otkrio da je Dani Olmo prvo nazvao Zdravka Mamića kada je prešao u Barselonu.

Izvor: Printscreen/Youtube/ Podcast Inkubator

Mnogo je izveo sjajnih transfera Zdravko Mamić u Dinamo Zagrebu. Svakako da je najbolji igrač koga je ikada prodao Luka Modrić, ali realno najbolji transfer je prodaja Danija Olma. Uz ogroman novac koji je dobio ugradio je tu i procente pa kada je Španac koji je nedavno postao najbolji fudbaler Evropskog prvenstva uspio da se za 60.000.000 eura vrati u Barselonu i "modri" su dobili dio novca.

Njegov menadžer, nekadašnji hrvatski fudbaler Endi Bara,sada je govorio o odnosu sa Zdravkom Mamićem i njegovim bratom Zoranom, ali i o odnosu samog Olma sa Mamićima. Iako su sudski presuđeni da su se bavili nelegalnim radnjama ističe Bara da se ne može Zdravku Mamiću sporiti da je umio da vodi klub.

"Kad bih rekao nešto loše to bi bilo laž. Ljudi oko mene bi znali da lažem, ja to sigurno neću. Zdravko je sigurno uticao na moju menadžersku karijeru, pomogao mi je na samim počecima. Doveo je Olma, da nije bilo Mamića ne bi bilo ni Olma. Čvrste temelje Dinama je napravio Mamić i to mu niko ne može uzeti. To bi bilo glupo reći. Ne ulazim u sudske procese šta je radio, a šta ne. Kad govorimo o menadžerskom poslu dovođenju i prodaji igrača može mi biti samo uzor", rekao je Endi Bara u "Podkastu Inkubator".

A zatim je dodao nepoznat detalj, a to je da je Dani Olmo pri prelasku u Barselonu prvo zvao Zdravka Mamića i da se tom prilikom rasplakao! Olmo je upravo iz omladinske škole Barselone došao u Dinamu, sa 16 je igrao u B timu, a onda je sa 17 zaigrao za prvi tim. Sada je posle nekoliko godina u Lajpcigu prešao nazad u Barselonu.

"Mislim da je Zoran jedan dobar trener, pokazao je to u Dinamu, u Saudijskoj Arabiji, došao je do finala Svjetskog klupskog prvenstva. Nije sad da smo u redovnom kontaktu, ovog prilikom se Zdravku zahvaljujem. Olmo ga je nazvao kad je prešao u Barselonu, bilo mu je jako drago, počeo je da plače. Dani mu je rekao da mu se zahvaljuje i rekao mu je da nije bilo Mamića verovatno ne bi bilo ni njega. To su te neke životne situacije. Dok sam živ biću zahvalan Mamiću i to mu neću zaboraviti", završio je Bara.

Sjajno je zaigrao Olmo na startu svoje karijere u Barseloni, ali sada se povrijedio i veliko je pitanje hoćemo li ga vidjeti na meču sa Crvenom zvezdom u Ligi šampiona.