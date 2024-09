Legendarni fudbaler Crvene zvezde Miodrag Belodedić u razgovor za rumunske medije prisjetio se više nego uspješnog boravka u Beogradu.

Pričao je Mile na razne teme, a posebno je bilo zanimljivo što je otkrio jedan podatak nepoznat javnosti.

Naime, igrači Zvezde su bili naoružani:

"Kada sam bio u Zvezdi, više od pola ekipe je imalo oružje. Ponekad bi, kada bi se dobile utakmice, izvadili pušku i počeli da pucaju iz zabave. Imali su oružje - pričao je čuveni as.

Prisjetio se i jednog konkretnog primjera:

- Bio je jedan Binić (Dragiša Binić, prim. aut.), koji je igrao na desnoj strani, on je došao sa torbom punom oružja u svlačionicu i pokazivao nam... Bilo je to nevjerovatno i opasno vrijeme u Srbiji", otkrio je Belodedić u emisiji "Prosporta".

Inače, Belodedić je nedavno izazvao incident u Rumuniji kada je poslije rođendanske proslave u sjeo u automobil, nakon čega ga je zaustavila policija i provjerila mu nivo alkohola u krvi.

Prema izvještajima iz Rumunije, Belodedića je policija jurila pod rotacijom i nakon urađenog alko-testa, oduzeta mu je vozačka dozvola na 90 dana.

- Popio sam dva pića sa drugarima. Nakon što me je policija zaustavila, dali su mi alkotest i izašao sam sa nivoom alkohola u krvi od 0,08. Da li shvatate koliko sam bio pijan? Naravno, to je prekršaj... Odveden sam u policiju, držali su me dva sata, uzeli su mi krv... Rekao sam im da nisam pijan, da mogu da stojim na jednoj nozi. I uzeli su mi vozačku na 90 dana - priznao je Belodedić.